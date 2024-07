Genova. Le richieste di intervento sono decine ogni giorno, gli ‘incidenti’ sempre più frequenti: pezzi di focaccia o pane ‘rubati’ dalle mani, pranzi all’aperto interrotti da incursioni, comportamenti che riescono a suscitare un filo di timore. I gabbiani sono, loro malgrado, tra i protagonisti di questa estate 2024, caratterizzata anche da un meteo fortemente instabile. Uccelli che dovrebbero popolare principalmente la costa, ma che sono sempre più numerosi anche in città. Con tutte le conseguenze che questo ‘spostamento’ comporta.

La stagione estiva è infatti quella in cui i giovani gabbiani, ormai cresciuti, lasciano il nido. Non sono più pulcini indifesi, ma animali pronti a spiccare il volo, ancora inesperti. Accade spesso, quindi, che si lascino cadere dai nidi per toccare il suolo e fare prove di volo, irrobustendo zampe e ali. Se sulla costa, però, finirebbero sulle spiagge, in città finiscono per atterrare in strade, piazze, cortili o giardini, dove restano per qualche giorno in attesa di volare. E i malcapitati esseri umani che vi interagiscono forzatamente finiscono per essere presi di mira dai genitori che sorvegliano i giovani e il territorio.

È capitato qualche giorno fa a Pegli: alcuni esemplari giovani sono rimasti bloccati nel cortile di un asilo, una presenza che ha messo a rischio i bambini e il personale a causa del naturale comportamento protettivo dei genitori. È dovuto intervenire Gian Lorenzo Termanini, guardia zoofila, per catturarli e liberarli a distanza di sicurezza. A Quarto, un ciclista è stato aggredito da un gabbiano, è caduto ed finito in ospedale. Per Massimo Pigoni, viceresponsabile nazionale Enpa e responsabile del cras di Campomorone, è un periodo complesso, ma da sopportare con pazienza perché circoscritto.

Perché i gabbiani attaccano gli esseri umani

“I gabbiani giovani abbandonano il nido in questo periodo, fanno il primo volo in planata e arrivano a terra dove li vediamo spesso fare piccoli salti – spiega Pigoni – non sono tentativi frustrati di volare, ma movimenti che fanno per acquisire forza. Il problema è che in circostanze normali i nidi dovrebbero essere nei pressi delle scogliere, in Liguria spesso si trovano in situazioni urbane. A Genova soprattutto. Il gabbiano è intelligente, è difficile che si trovi in situazioni da cui non possa uscire da solo. Molto spesso quelli che vediamo a terra non hanno difficoltà e non sono feriti, ma riceviamo moltissime segnalazioni da parte di cittadini che li pensano tali o che ci chiedono di spostarli. Il problema è che noi non possiamo far fronte a tutte le richieste: i gabbiani quasi sempre sono sani e sono centinaia, ora è il periodo in cui tutti abbandonano il nido, dura qualche settimana e noi non siamo in grado di ricoverare decine di gabbiani o di andarli a prendere per spostarli”.

“È certamente una situazione difficile ma va affrontata con un po’ di fatalismo da parte di tutti, noi compresi – prosegue – può capitare che i gabbiani siano aggressivi, solamente per proteggere il territorio o i piccoli. Il gabbiano non ha paura di nulla: abbiamo recuperato addirittura gufi reali attaccati dai gabbiani. Non temono l’uomo, si sono adattati all’ambiente in cui ormai si sono ritrovati a vivere e hanno capito che non è particolarmente pericoloso”.

I gabbiani inoltre sono animali opportunisti, restano dove c’è cibo, che siano rifiuti o altro: “Attaccano anche i piccioni – conferma Pigoni – di solito il piccione viene predato dal falco pellegrino, che con gli artigli lo ghermisce, lo uccide e poi lo mangia. I gabbiani invece li predano schiacciandoli con le zampe palmate per tenerli fermi e poi li attaccano col becco, spesso iniziano a mangiarli mentre sono ancora vivi. Sono uccelli strutturati per nutrirsi di pesce, ma si sono trovati in questo contesto urbano e hanno capito che è più semplice rispetto al mare aperto. E così restano e aumentano le situazioni in cui l’interazione con l’uomo diventa difficile”.

Cosa fare se i gabbiani fanno il nido sul terrazzo

Come comportarsi, allora, per evitare episodi spiacevoli? “Innanzitutto fare prevenzione sui nidi – spiega Pigoni – bisogna tenere pulito in modo ossessivo il posto dove hanno fatto il nido l’anno precedente in modo tale che non lo rifacciano. Ovviamente parlo di terrazzi o giardini. Il problema è che soprattutto in riviera molte sono seconde case e ci si accorge del nido quando è ormai troppo tardi. La settimana scorsa ci ha telefonato una nonna disperata, voleva tenere il nipotino sul terrazzo ma non riesce a causa della presenza del nido ormai occupato”.

“Riceviamo decine di telefonate tutti i giorni di questo genere, ed è bene chiarire che l’unico gabbiano che va recuperato, a parte quello ferito o in difficoltà evidente, è quello col piumino, e cioè il pullo – conclude Pigoni – Se è a terra è perché i genitori magari lo hanno spinto sotto perché sono troppi, o a causa di un colpo di vento. Lì si interviene”.

Per evitare che il gabbiano diventi stanziale è poi fondamentale non nutrirlo: “Se sa che ha cibo non è stimolato ad andarsene – conclude Pigoni – In generale, prima di intervenire su un gabbiano giovane bisogna comunque guardarsi bene intorno per capire se ci sono i genitori. Se ci sono è meglio lasciarlo in pace e aspettare quei due-tre giorni che impiegherà ad allontanarsi da solo”.