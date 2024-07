Genova. Aumentano i furti nei dehor e ai tavoli esterni dei bar. L’ultimo episodio in centro storico, vittima una ragazza che era seduta al tavolino di un locale di salita San Paolo a bere un caffè e che si è vista rubare il telefono da un’altra giovane donna, identificata poi in una 25enne.

Lo smartphone era appoggiato sul tavolo, e non appena lo ha afferrato la donna è scappata correndo. La proprietaria si è subito alzata e l’ha inseguita contattando contemporaneamente il 112, cui ha raccontato cosa era appena successo. È poi riuscita a raggiungerla in via Doria, e tra le due è scoppiato un tafferuglio.

Nel frattempo sul posto è arrivata una volante della polizia, con gli agenti che hanno prima recuperato il cellulare, gettato a terra dalla 25enne durante la fuga, e poi hanno iniziato le ricerche nei vicoli riuscendo a individuare e bloccare la ladra nei vicoli.

Si tratta come detto dell’ennesimo episodio denunciato nelle ultime settimane, periodo in cui i furti ai tavolini dei bar sembrano essere diventati sempre più frequenti. Qualche giorno fa due episodi tra via San Vincenzo, via XX Settembre e piazza Colombo: in un caso un giovane di 24 anni ha provato a rubare lo zaino di una donna che stava pranzando nel dehor di un locale di via San Vincenzo, ed è stato intercettato da un poliziotto libero dal servizio che ha visto la scena ed è intervenuto.

In un altro una donna che si era alzata per prendere un cucchiaino dal tavolo di un bar di via XX Settembre si è vista rubare la borsetta appoggiata alla sedia.