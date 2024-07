Furgone perde il controllo e travolge un dehors: quattro persone investite

Liguria. Incidente stradale questa mattina (24 luglio) a Loano, con diversi feriti e un dehors letteralmente spazzato via, sulla via Aurelia, all’incrocio con Via Trento e Trieste.

Si è verificato una manciata di minuti prima delle 8. Stando a quanto riferito, l’autista di un furgoncino, per cause da accertare (probabile l’ipotesi del malore), avrebbe perso il controllo del mezzo.

Ha così invaso il marciapiede, distruggendo il dehors del bar Kiss e investendo 4 persone. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, 4 ambulanze, rispettivamente della croce bianca di Borghetto, della bianca di Borgio, della Rossa di Loano e di Pietra Soccorso, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Per fortuna, nonostante la dinamica e il grande spavento, non ci sono state gravi conseguenze: le 4 persone ferite sono state trasportate, tutte in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono intervenuti anche gli agenti della polstrada per svolgere i rilievi del caso. Il sinistro ha creato code e disagi al traffico.