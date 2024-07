Bogliasco, domani sera spettacolo piromusicale con fuochi d’artificio sulla spiaggia

Bogliasco. Continua per tutta la settimana la festa patronale del Carmine a Bogliasco.

Sabato 20 luglio ci saranno ancora stand gastronomici a cura della Croce Verde in piazza XXVI Aprile, mercatino per le vie del paese, la sera alle 20.30 la processione per le vie dei paesi con i crocifissi. Alle 23.30 dalla spiaggia lo spettacolo piromusicale organizzato da Setti Fireworks.

Dalle 19 all’una navetta gratuita dagli impianti sportivi di via Marconi al centro del paese.

La festa si chiuderà domenica 21 luglio con la messa solenne con canti polifonici eseguiti dalla corale Santa Maria di Bogliasco.