Genova. Sono quattro i ricorsi presentati contro la realizzazione della funivia del Lagaccio, l’impianto a fune che collegherà la stazione marittima con forte Begato con una stazione intermedia vicino a ponte Don Acciai.

Oltre ai tre ricorsi presentati contro la funivia del Lagaccio dalle associazioni e dai comitati, promossi da Legambiente e dal gruppo informale Con i piedi per terra, si aggiunge quello depositato dal consigliere comunale di opposizione Mattia Crucioli (Uniti per la costituzione).

L’udienza del ricorso presentato da Crucioli contro la funivia si terrà al Tar della Liguria questo venerdì 5 luglio. Il consigliere, avvocato specializzato in diritto amministrativo, ha deciso non tanto di andare contro l’opera nel merito ma di contestare una delibera approvata nell’agosto scorso e legata all’acquisto di alcuni mappali della zona del Castellaccio con la quale il consiglio comunale agevolava anche il progetto funivia. “Quella delibera fu discussa con una procedura d’urgenza – spiega Crucioli – interpretando in maniera estrema il regolamento, una decisione che ha messo in dubbio il ruolo dei consiglieri comunali”.

Al momento i ricorsi pendenti sembrano essere l’unico ostacolo rimasto al decollo del progetto e all’avvio effettivo dei lavori della funivia, iniziati nel mese di marzo nella loro fase propedeutica.

Per quanto riguarda le istanze dei No Funivia non ci sono ancora udienze fissate in calendario. Stefano Bigliazzi, avvocato penalista e co-presidente del Centro di Azione Giuridica di Legambiente nazionale, spiega: “Non stiamo chiedendo sospensive e non lo faremo fino a quando non ci sarà il rischio un danno materiale irreparabile, ovvero l’avvio di un cantiere vero e proprio nel quartiere, sugli affidamenti e i denari spesi per i cantieri propedeutici eventualmente, se dovessero esserci stop all’opera, sarà competenza della Corte dei conti”.

Nei giorni scorsi la sovrintendenza speciale per il Pnrr – il piano che mette a disposizione i 40,5 milioni necessari per la costruzione della funivia – ha dato l’ok sostanziale all’opera. Un sì con prescrizioni, come quello già concesso a maggio dalla soprintendenza di Genova al progetto rivisitato e corretto a cui ha messo mano lo studio Obr.

Restano, ma non sono ostative alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva della funivia, pesanti perplessità sull’impatto dei piloni o tralicci sul quartiere ma c’è stata anche la presa d’atto che i quattro elementi portanti, sia come occupazione a pianta sia come altezza, non potranno essere costruiti diversamente a causa della normativa nazionale in materia. La sovrintendenza si riserverà un giudizio in una seconda fase.

Nelle indicazioni fornite da Roma dalla soprintendenza speciale a progettisti e costruttori c’è anche la necessità di aggiornare costantemente le autorità competenti sui dettagli di cantiere e sulle modifiche progettuali.

Su questo aspetto una delle nuove preoccupazioni dei comitati di Oregina, Lagaccio e San Teodoro è legata alla necessità di costruire dei ponti protettivi temporanei, nel momento in cui dovranno essere tesi i cavi della funivia, sia sui binari del treno presso la stazione Principe sia sui palazzi e le strade del Lagaccio.

I cittadini e le associazioni chiedono di sapere come saranno realizzati e con che tempi di installazione questi ponti che potrebbero avere un ulteriore forte impatto su vari livelli. Ampliando il discorso, i “No funivia” si domandano anche se esista un cronoprogramma e una bozza di organizzazione dei cantieri e quando sarà presentato pubblicamente.

Circa un mese fa, quando erano iniziate a circolare le immagini del nuovo progetto (con le stazioni ridotte ai minimi termini e i piloni “pieni” tornati tralicci), il vicesindaco e assessore con delega al Pnrr Pietro Piciocchi aveva annunciato che la presentazione al pubblico della funivia, insieme ai costruttori (Doppelmay-Collini) era imminente. Possibile che si attendesse appunto il lasciapassare della sovrintendenza romana.