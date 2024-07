Genova. I comitati sono pronti a depositare un nuovo ricorso, il quarto, contro la realizzazione della funivia del Lagaccio. Lo hanno annunciato le ragazze del gruppo informale Con i piedi per terra che, con il supporto di Legambiente e Legambiente Polis, ha già presentato altre tre istanze al Tar Liguria contro le procedure amministrative che hanno accompagnato finora l’iter del tanto discusso progetto.

I comitati No Funivia hanno incontrato i cittadini del Lagaccio, ma anche di Oregina e San Teodoro, in un’assemblea pubblica piuttosto partecipata, per strada, in via Del Lagaccio. L’assemblea è stata organizzata per fare il punto della situazione visti i tanti interrogativi che incombono sull’opera, finanziata con 40 milioni di fondi complementari al Pnrr, e che collegherà con una funivia la stazione Marittima a forte Begato, con stazione intermedia nei pressi del ponte Don Acciai.

Il quarto dei ricorsi presentato dai comitati (un ulteriore ricorso, legato a procedure del consiglio comunale, è invece stato presentato dal consigliere Mattia Crucioli) è incentrato sul via libera (condizionato) concesso dalla Sovrintendenza speciale per le opere Pnrr a cui il Comune ha inviato la documentazione aggiornata sul progetto.

Quello concesso da Roma è stato un sì con prescrizioni, come quello già concesso a maggio dalla soprintendenza di Genova. Restano cioè, ma non sono ostative alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva della funivia, pesanti perplessità sull’impatto dei piloni o tralicci sul quartiere ma c’è stata anche la presa d’atto che i quattro elementi portanti, sia come occupazione a pianta sia come altezza, non potranno essere costruiti diversamente a causa della normativa nazionale in materia.

A febbraio, nel piazzale davanti alla stazione marittima, è stato aperto il primo cantiere. Un cantiere propedeutico per sondare la presenza di sottoservizi laddove dovrà essere costruita la stazione di partenza. A preoccupare i comitati è proprio la possibilità che, a breve, altri sondaggi e carottaggi veri e propri possano partire nel resto del quartiere.

“Teniamo gli occhi aperti perché sappiamo come funziona, quando si vogliono far passare le cose sotto silenzio le si fanno quando non c’è nessuno in giro e quindi attenzione perché ad agosto potrebbe muoversi qualcosa”, hanno detto i promotori dell’assemblea. D’altronde se il Comune di Genova vuole rispettare il cronoprogramma di massima che prevede la fine dei lavori a giugno 2025 e comunque non oltre la fine del 2025 (scadenza legata al Pnrr) il tempo rimasto non è infinito.

Altra nota dolente di cui si è discusso durante l’assemblea è quella legata agli altri progetti che il Comune di Genova ha annunciato per il Lagaccio. Secondo il gruppo Con i piedi per terra la promessa di interventi legati alla costruzione della funivia, nell’ottica di una riqualificazione e dell’interesse di investitori sul Lagaccio, non è altro che un esempio “gravissimo di manipolazione da parte della pubblica amministrazione”, un “vero e proprio ricatto”.

Per questo i No Funivia sono intenzionati, al momento, a non partecipare agli incontri che il Comune, insieme all’Università di Genova, dovrà organizzare prossimamente. “Partecipation washing”, hanno definito “lo pseudo-percorso di partecipazione affidato a Unige”. D’altro canto, però, hanno invitato l’amministrazione a tenere un’assemblea pubblica nel quartiere a un orario in cui gran parte della cittadinanza possa essere presente: finora ci sono stati due momenti di incontro istituzionali, uno al centro civico Buranello e uno alla Berio, ma mai nella zona interessata dalla funivia.