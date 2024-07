Funivia del Lagaccio, assemblea pubblica dei comitati per l’avvio dei lavori propedeutici

Genova. “Un’assemblea pubblica per parlare delle possibili tempistiche dei lavori, dei disagi per chi abita al Lagaccio, a Oregina, a San Teodoro e a Granarolo, dei rischi per la sicurezza e dello pseudo percorso di partecipazione che il Comune ha affidato a UniGe”. Questa la chiamata diffusa in queste ore dal comitato “No Funivia – Con i piedi per terra” per un incontro pubblico previsto per domani, a pochi giorni dall’arrivo delle prime transenne relative lavori propedeutici all’opera.

“A oggi continuano a mancare un progetto definitivo/esecutivo e le analisi richieste da diversi enti, come ad esempio i rilievi geognostici – si legge nella nota – L’assemblea sarà l’occasione anche per fare il punto sulle azioni per fermare la costruzione di quest’opera insensata“. L’appuntamento è fssato mercoledì 24 luglio alle 18:30 nella piazzetta di via del Lagaccio vicino al panificio.

L’attesa sui ricorsi

Il progetto, come è noto, in questi mesi ha scatenato polemiche e la contrarietà di diverse migliaia di cittadini, che in più riprese hanno manifestato per le vie della città la loro opposizione all’opera. Oltre a ciò esistono al momento quattro ricorsi pendenti che potrebbero in qualche modo cambiare le sorti della funivia.

Oltre ai tre ricorsi presentati contro la funivia del Lagaccio dalle associazioni e dai comitati, promossi da Legambiente e dal gruppo informale Con i piedi per terra, si aggiunge quello depositato dal consigliere comunale di opposizione Mattia Crucioli (Uniti per la costituzione).

Il via libera della Soprintendenza

La sovrintendenza, durante la fase della conferenza dei servizi – chiusa a dicembre con l’approvazione del progetto – aveva stigmatizzato l’impatto dei piloni di sostegno dell’impianto. Gli stessi piloni, che avranno la forma di tralicci, non potranno tuttavia essere rimodellati per quanto riguarda altezza (il più alto supererà i 60 metri) e impronta. Il motivo è da ricercarsi nella normativa italiana sugli impianti a fune che impone un distacco di almeno 20 metri dalla sommità degli edifici sorvolati.

Nel suo parere “positivo con prescrizioni” alla funivia, la sovrintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio, ha bocciato nettamente soltanto l’ipotesi che sulle stazioni venissero collocati dei pennoni con la bandiera di Genova, perché avrebbero ulteriormente e inutilmente aumentato l’impatto verticale delle strutture. Non solo, la sovrintendenza ha anche chiesto ai progettisti di ripensare al colore scelto per le stazioni, un rosso “bicocco” che ricorda le navi mercantili ma che secondo gli esperti della tutela paesaggistica è troppo poco mimetizzante rispetto al contesto.

Il progetto

La funivia del Lagaccio sarà finanziata con 40,5 milioni di euro di fondi complementari al Pnrr, gran parte di quelli messi a disposizione del ministero della Cultura per tutta la riqualificazione del sistema dei forti cittadini.

Il progetto, approvato in conferenza dei servizi, deve ora passare in fase di progettazione esecutiva anche se alcuni lavori propedeutici sono già iniziati a febbraio nella zona della stazione Principe.