Fumi delle navi e cattivi odori dal porto, nel pomeriggio decine di chiamate ai vigili del fuoco

Genova. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, sono state molte le chiamate ai vigili del fuoco da parte di cittadini che lamentavano di respirare aria inquinata o comunque fortemente maleodorante proveniente dal porto.

Le telefonate sono arrivate dal quartiere di San Teodoro e da quello del Lagaccio, le zone maggiormente soggette all’inquinamento da fumi in porto e che in giornate come quella di oggi, con una leggerissima brezza meridionale, rischiano di trovarsi con i fumi di traghetti e crociere spinti e intrappolati verso case e palazzi.

Un tema, quello dell’inquinamento da fumi delle navi, che è da anni al centro delle battaglie dei comitati di quartiere e che dovrebbe essere regolato da un “agreement” tra compagnie di navigazione, Comune, autorità portuale e capitaneria.

I vigili del fuoco hanno spiegato di avere svolto alcune indagini per capire se l’aria pesante avesse qualche origine particolare nonché di avere effettuato rilevazioni ma non sono stati riscontrati inquinanti oltre i limiti.

Un altro dei problemi di questo tipo di inquinamento, però, è legato proprio alla difficoltà di rilevazione.

Nel pomeriggio, attraccate in porto a Genova, erano presenti una crociera Msc, partita prima di sera e, tra le imbarcazioni di linea, alcuni traghetti Gnv e traghetti Moby in partenza dopo le 20.