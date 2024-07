Fresca e leggera, a Mog di via XX la cucina estiva si riscopre “healty”

Genova. Al MOG Genova, l’estate ha i colori della frutta e della verdura che colorano una proposta dove piatti freddi e vegetariani trovano ampio spazio. A coronare questo menu estivo la nuova apertura della Frutteria con le sue proposte da bere e da mangiare.

“Si parte con le centrifughe a tutta frutta, quindi gli estratti che combinano verdura di stagione come sedano, datterini e spinaci con lamponi, melone, zenzero e lime. E poi ancora le spremute fresche e gli smoothies con la frutta e il latte di soia o mandorla per le proposte 100% vegan oppure lo yogurt colato firmato da Caseificio Val d’Aveto che rappresenta un’altra delle novità targate Frutteria”, raccontano dal Mog.

“Questo, infatti, prodotto con l’antica tecnica della colatura naturale lenta che dona una particolare consistenza cremosa, è anche al centro della proposta pausa pranzo, in unione con la frutta a pezzi. In alternativa waffles con impasto leggero e crêpes, tutto senza glutine e preparato al momento”, rivelano.

“La panoramica del MOG in versione estiva non sarebbe completa senza nominare le tante proposte che possono benissimo adattarsi a questa stagione provenienti dalle Cucine. Si spazia da piatti naturalmente vocati come il Ceviche di Mi Rico Perù, il sushi di Glam Fish, il roast beef de La Carne 1946 fino a proposte più prettamente vegetariane come la Pasta fredda alla greca di Lo Scolapasta, l’hamburger “Grecale” di Bear and grill con insalata, pomodoro, feta, olive verdi, cetriolo, cipolla, salsa tzatziki e il cous cous con verdure di Chakula Kema. Ma anche le proposte firmate da Lo Spilucco, i crostoni realizzati con il Pane dell’Anno 1000 preparato con farina biologica macinata a pietra e lievito madre e il pane senza glutine di Bakery 1970 Travaglini e tanti ingredienti tra cui poter scegliere”, si legge in una nota del Mog.

“L’apertura più recente – l’Hostaria al Mercato – porta in dote a sua volta alcune proposte ideale per l’estate e per chi ha deciso di abbracciare una dieta vegetariana e vegana: in carta infatti spiccano Cuore di bue scottato, porro, melanzana e feta, Lattughine ripiene e Mandilli rustici al pesto, patate e fagiolini che ci ricordano come il patto principale della cucina genovese – la pasta con il pesto – abbia questa vocazione healty”, sottolineano.

E da bere? Oltre ai vini e alle birre sempre presenti c’è la Spiriteria con una carta di cocktail più vocati all’estate mentre anche il caffè di Ops…Coffee by mistakes si presenta in versione cold brew.