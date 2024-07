“C’è un vecchio tifoso scemo che mi rompe il c…zo”: Enzo Tirotta querela l’ex presidente della Sampdoria Ferrero

Genova. Vincenzo Tirotta, storico leader della gradinata sud, ha querelato per diffamazione l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per alcune frasi offensive pronunciate nei suoi confronti su Radio Cusano Campus. Tirotta negli anni passati è stato fervente critico della gestione societaria di Ferrero giudicata più volte istrionica e mai dettata dall’amore per i colori blucerchiati

Nella puntata del 3 giugno 2024 della trasmissione ‘Ferrero: non solo sport’, trasmessa sull’emittente Radio Cusano Campus di Roma, ‘Er viperetta’, riferendosi a Tirotta avrebbe detto: “C’è uno che mi rompe sempre il c..o”, a cui ha fatto seguire diversi epiteti offensivi (“un vecchio tifoso scemo”, “un deficiente”, un “co…ne”).

Dopo aver appreso delle frasi offensive da diversi amici che gli hanno fatto ascoltare la puntata, Tirotta, assistito dall’avvocato Pietro Bogliolo ha deciso di sporgere querela.