Formazione, Regione avvia due corsi per operatori navali con Fincantieri

Genova. “Siamo lieti di poter dar seguito concreto al dialogo sul tema della formazione avviato a settembre con Fincantieri. Ci siamo mossi appositamente per programmare, in sinergia con una delle più importanti realtà industriali del Paese, sviluppi lavorativi per il presente e il futuro con l’obiettivo comune di dare occupazione. In tal senso, l’apertura delle iscrizioni per due corsi da addetto alla postazione di saldo-carpenteria, a valere sul bando regionale ‘Formare per occupare’, è il primo frutto dell’operato condiviso e garantirà lavoro a diversi disoccupati liguri. Regione Liguria, attraverso le risorse senza precedenti del Fondo sociale europeo, vuole avvicinare sempre di più domanda e offerta di lavoro: questo è un esempio tangibile. Questo bando contiene infatti l’obbligo di assunzione per almeno il 60% di chi termina i corsi, a garanzia di una formazione che non sia fine a sé stessa, ma al contrario diventi porta d’ingresso concreta per il mondo del lavoro”.

Si esprime così l’assessore alla Formazione Marco Scajola nel commentare l’avvio di due corsi per operatori navali, saldo-carpentieri, in sinergia con Fincantieri e con gli enti accreditati ‘Villaggio del Ragazzo’ di San Salvatore di Cogorno e Cisita della Spezia, rispettivamente per i cantieri di Riva Trigoso (Ge) e Muggiano (Sp). Le iscrizioni a entrambi i corsi sono aperte e chiuderanno il 29 luglio.

“Attraverso ‘Formare per occupare’ abbiamo già stanziato 2,6 milioni di euro dei 5 messi a bando, dando avvio a 34 progetti– continua l’assessore Scajola -. In questo modo, al momento, stiamo coinvolgendo 500 disoccupati di cui oltre 320 saranno certamente assunti. Numeri straordinari che evidenziano la grande programmazione che la Regione Liguria sta portando avanti in ambito formativo”.