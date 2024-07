Foce, donna rapinata mentre tornava a casa: rubata la borsa con smartphone e soldi

Genova. Una donna è stata rapina alle prime luci dell’alba mentre tornava a casa nel quartiere della Foce.

È successo oggi in via Lorenzo Pareto, una strada secondaria tra via Casaregis e piazza Palermo.

Erano circa le 4 del mattino quando la vittima, una cinquantenne di nazionalità russa, è stata avvicinata da un uomo che, strattonandola, le ha portato via la borsa con smartphone, soldi in contanti ed effetti personali.

La donna ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le volanti della polizia, ma gli agenti non sono riusciti a rintracciare il rapinatore nelle vicinanze. In corso indagini per risalire al responsabile.