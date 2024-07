Flash-mob sulle note di De André sotto la Regione: “Basta mafia e corruzione in politica”

Genova. “Anche se voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti”. Hanno scelto le parole e le note di De André per protestare sotto il palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari. A metà tra l’happening e il sit-in di protesta la manifestazione animata nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio da Arci, Libera e Genova Che Osa per chiedere un cambio di passo alla politica dopo lo scandalo dell’inchiesta per corruzione.

Non solo “La canzone del maggio”, i partecipanti al flash mob, con chitarre e amplificatori, hanno intonato anche altri famosi pezzi di Faber. Davanti a loro un grande striscione con scritto “Contro mafia e corruzione in politica”. Il tutto mentre, ad Ameglia, il presidente della Regione sospeso incontra l’assessore e suo “fedelissimo” Giacomo Giampedrone.

“Le dimissioni di Giovanni Toti non sono ancora arrivate – spiegano gli organizzatori – e nelle passate settimane il consiglio regionale ha respinto la sfiducia nei confronti del governatore, ma anche se fossero arrivate, anche se arriveranno, saranno solo un primo insufficiente passo”.

“Dalla Liguria vogliamo parta un movimento contro la corruzione, per rimettere le persone prima del profitto, garantire che la politica sia al servizio di tutte e tutti, non di pochi privilegiati”, continuano. Ed è questo anche il messaggio che la piazza di oggi lancerà alla piazza di domani, quella che vedrà sullo stesso palco Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

“Loro chiederanno le dimissioni di Toti ma sono passati più di due mesi – dicono da Genova Che Osa – ora le dimissioni non bastano più, noi chiediamo alla politica di non accettare finanziamenti da imprenditori e imprese, chiediamo che sia finalmente approvata una legge che regolamenti le attività di lobby e processi decisionali inclusivi e trasparenti, chiediamo anche che sia rispettato il limite del doppio mandato di introdurre una norma che estenda il divieto di pantouflage anche agli amministratori eletti”.

“Chiediamo – concludono – di rompere ogni legame con il sistema di potere che l’inchiesta su Toti ha fatto emergere: una rete di relazioni, più o meno legali, che univa imprenditori e dirigenti con partiti e eletti. Chiediamo l’impegno a non ricandidare chi, indipendentemente dalle inchieste e dalle sue rilevanze penali, ha avuto rapporti diretti con questo sistema di potere”.