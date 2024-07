Festival in una notte d’estate, tutti gli appuntamenti della terza settimana a San Matteo e non solo

Genova. Davvero intenso il programma della terza settimana di spettacoli al Festival in una notte d’estate a cura di Lunaria Teatro, con appuntamenti nella tradizionale cornice di piazza San Matteo e non solo. Si inizia lunedì 22 luglio con “Altre città invisibili”, il concerto del cantautore Federico Sirianni liberamente ispirato alla celebre raccolta di racconti che rappresenta uno dei capolavori di Italo Calvino: città immaginarie, come quelle che Marco Polo narrava al Kublai Khan, nei cui meandri muoversi in una sorta di viaggio dell’anima, alla ricerca di tutte le emozioni, le bellezze, le suggestioni e i dolori che caratterizzano l’esistenza dell’essere umano. Sirianni canta e racconta questo itinerario immaginifico accompagnato al contrabbasso e alle sequenze da Marco Piccirillo, musicista fra i più quotati jazzisti di nuova generazione, curatore anche degli arrangiamenti del concerto, e dalla cantante e percussionista Valeria Quarta.

Doppio appuntamento martedì 23 luglio: alle ore 19, nel chiostro di San Matteo, la presentazione del libro di Marco Conzi “Il sole oltre le nuvole… e Camogli nel cuore”, a ingresso libero, e in serata, sul sagrato della piazza, “I monologhi dell’atomica” di e con Elena Arvigo e con Monica Santoro. Lo spettacolo, vincitore del Premio Le maschere del teatro italiano 2023 per il miglior monologo, è tratto da “Preghiera per Černobyl'” di Svetlana Aleksievich, Nobel per la Letteratura nel 2015, e da “Nagasaki” di Kyoko Hayashi, sopravvissuta alla bomba nucleare sganciata dagli americani il 9 agosto 1945, tre giorni dopo quella su Hiroshima: comune denominatore è la donna, dunque, come testimone di episodi tragici legati alla guerra e alla follia criminale delle scelte umane.

Mercoledì 24 luglio ci si sposta eccezionalmente al Parco delle Mura del Righi dove, alle 18:30, prende il via “Abitare la terra”, forma di “teatro in cammino” per piccoli gruppi di spettatori-pellegrini ai quali si consigliano scarpe comode per assistere alle installazioni di Georgia Galanti e alle interpretazioni di Silvio Castiglioni tratte da Gilles Clément, Werner Herzog, Antonio Moresco, Winfried G. Sebald, Wislawa Szymborska, Andrea Zanzotto e Giorgio Caproni.

Si torna in piazza San Matteo giovedì 25 luglio con “Tempo”, spettacolo di danza hip hop diretto da Silvia Cerdelli e prodotto da Modo Agency: l’attrice e narratrice Francesca Conte scandisce le coreografie interpretate dai ballerini Mattia Moro, Arianna Roselli, Maria Giulia Pinna, Nicolò Malinarich, Lorenzo Timossi, Lorenzo Barone, Alessio Fasciolo e Mattia Albrizio, e aventi tutte per soggetto il tempo affrontato in ogni possibile declinazione: dalla parabola dell’evoluzione umana alla teoria della relatività, ma anche il tempo musicale, quello atmosferico e psicologico.

Di nuovo spazio alla prosa venerdì 26 luglio quando ad andare in scena è “Un giardino davvero speciale”, riduzione teatrale de “Le stagioni di Gim” di Laura Nosenzio curata da Gisella Bein e interpretata da Alberto Barbi e Cristiana Voglino per la regia di Renzo Sicco e disegni dal vivo di Monica Calvi: Gim, emigrato in Canada in cerca dell’oro, finisce a vivere a stretto contatto con gli Inuit, carpendone i segreti della medicina naturale a cui si ispira, una volta tornato a casa, per creare il Giardino delle Aromatiche nella speciale riserva naturale della Val Sarmassa, nell’astigiano. Produzione della torinese Assemblea Teatro.

Sabato 27 luglio, infine, la settimana si conclude con uno spettacolo autoprodotto da Lunaria Teatro, “L’Oriana della Fallaci”, sorta di documentario in diretta sull’anima conflittuale, il protagonismo, l’autoanalisi e la vita in prima linea della grande giornalista e inviata di guerra, interpretata da Carola Stagnaro, reduce dal successo di “Cuori”, fiction andata in onda recentemente su Rai 1.

Il programma completo del Festival in una notte d’estate è disponibile sul sito www.lunariateatro.it, prenotazioni su www.happyticket.it oppure contattando Lunaria Teatro (tel. 0102477045, sito internet www.lunariateatro.it, e-mail info@lunariateatro.it). I ristoranti e bar del quartiere (Migone, Rosmarino, La Buca di San Matteo, 20tre, Mio Sushi, Zupp, Taig, Bar Campetto e Il Cavaturaccioli) praticheranno uno sconto sulle cene e gli aperitivi a tutti i clienti muniti del biglietto dello spettacolo della serata.

Il “Festival in una notte d’estate” è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova ed è patrocinato dalla Città Metropolitana di Genova. Si ringraziano gli sponsor Iren, Coop Liguria, Generali, i partner culturali Musei Nazionali di Genova – Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, IIS Marsano, Alliance Française Gênes e L’Amico Ritrovato, i partner Signor Kiwi Bistrot, DEMA, Le delizie di San Matteo e Capoverso, Un ringraziamento particolare anche al Teatro Nazionale di Genova, all’abate Don Carlo Parodi, alla famiglia D’Oria, Armando Idà e, grazie a ArtBonus, all’atto di mecenatismo di Coop Liguria e di altri mecenati.