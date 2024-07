Festival del Balletto, tutti i dubbi degli organizzatori sull’ipotesi Bellussi direttore

Genova. Sul tema del futuro del Festival del Balletto di Nervi e sulla possibile nomina di Jacopo Bellussi alla direzione, riceviamo e pubblichiamo un lungo intervento della presidente dell’associazione culturale D’Angel – Angeli della danza, Simona Griggio. La stessa si è occupata di eventi legati alla memoria del Festival e, negli ultimi tre anni, dell’anteprima del Festival in cartellone, rinato solo nel 2019 dopo un buco di 15 anni.

“La risposta del vicesindaco Pietro Piciocchi all’interrogazione a risposta immediata della consigliera comunale Cristina Lodi sulle intenzioni del Comune di emettere un avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’incarico di un nuovo direttore artistico del Festival di Nervi 2005, nomina già annunciata ai media da un anno senza aver emesso alcun avviso pubblico.

Il vice sindaco Pietro Piciocchi ha dato conferma, nel corso dell’interrogazione, di quando ipotizzato dalla consigliera: per nominare un direttore artistico di un Festival internazionale, oltretutto storico, devono essere fatte procedure trasparenti. Il vice sindaco si è impegnato a far sì che ci siano procedure trasparenti che consentano la partecipazione di tutti.

Peccato che il nome del nuovo direttore artistico sia già stato comunicato pubblicamente da almeno un anno. Allora la domanda è: perché si è lanciato un nome senza aver effettuato alcuna procedura per l’affido dell’incarico?

L’associazione D’Angel-Angeli della Danza, che ha prodotto un lavoro ventennale sul Festival di Nervi dal 2014 al 2024, producendo una cinquantina di eventi sul territorio fra Gala internazionali, gala di formazione, master class eventi culturali e ricostruzione della memoria iconografica e vivente aveva chiesto più volte chiarimenti al Comune, senza ottenere risposta, sulla pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse all’incarico di un nuovo direttore artistico del Festival di Nervi 2025.

La prima mail, datata 29 marzo, di richiesta informazioni, ha prodotto un incontro in Comune il 9 maggio alla presenza della responsabile Politiche culturali in rappresentanza del sindaco (il quale ha delega alla cultura). La questione sollevata riguardava la nuova direzione artistica del Festival di Nervi 2025 affidata al primo ballerino di Hamburg Ballet Jacopo Bellussi e non riscontrata in un avviso pubblico, nomina di cui siamo venuti a conoscenza dai media locali un anno fa senza tuttavia trovare alcun riscontro ufficiale, e tramite la Fondazione Friends of Genoa presentata come sponsor del rilancio di Nervi affidato all’artista. Ma riguardava anche la continuità del lavoro svolto dalla D’Angel sul Festival in vent’anni in tutta la Liguria e a Milano.

La risposta (verbale) alla prima domanda è stata questa: “E’ il sindaco che decide”. La risposta alla seconda domanda non è mai arrivata.

Nella mail, rinviata anche in seguito, erano stati messi alcuni link a video, grafiche, articoli e filmati storici selezionati e tutti basati sulla riconnessione della grande tradizione della danza legata alla manifestazione di Nervi. In gran parte in collaborazione con le istituzioni del territorio, alcuni in stagione nei teatri e con fondi istituzionali regionali ex bando, fino ad arrivare al Memorial il Sogno di Nervi (da tre anni in cartellone come anteprima del Nervi Music Ballet Festival). Oltre al grande lavoro di recupero e ricostruzione iconografica della memoria storica e vivente, cominciato con il fondatore Mario Porcile e in parte confluito nel Fondo Mario Porcile sostenuto da Mic che D’Angel promuove.

Le fonti della nomina: le dichiarazioni del sindaco riportate dai media. Luglio 2023. Il giorno dopo aver assistito a uno spettacolo punta di diamante del Nervi Music Ballet Festival, il Tao Dance Theater Ballet di Pechino (Mario Porcile era molto affezionato alla compagnia statale di balletto cinese) premiato con il Leone d’Argento della Biennale Danza di Venezia, scopriamo dai media locali che proprio in contemporanea il sindaco si trovava al Porto Antico dove era in corso un gala di Jacopo Bellussi. Al termine dello spettacolo aveva annunciato al pubblico la sua nomina a direttore artistico del Festival di Nervi 2025. In quell’occasione eravamo rimasti colpiti dalla platea stracolma di Nervi, da oltre mille posti, piena di cinesi a fronte di un gran lavoro fatto dal Teatro per condividere con tutta la comunità anche straniera un’idea di cultura ampia: un teatro di tutti e di ciascuno.

Aprile 2024: conferenza stampa del Nervi Music Ballet Festival a Palazzo Tursi. Il programma del Festival 2023, già molto solido, è stato addirittura superato da quello (appena partito) nel 2024. Molto in linea con la storia del Festival. Tanti i rimandi a ciò che stava a cuore a Porcile: le compagnie dell’Est, il ritorno della compagnia della Scala dopo vent’anni fra classico e contemporaneo, con il suo caro Roland Petit in programma, il flamenco che non mancava mai. Bolle stesso, invitato con i suoi Friends, ospite in coppia con Ambra Vallo del gala firmato da Porcile nel 2004, ultimo anno del vecchio Festival. Il primo cittadino e presidente della Fondazione Lirico-sinfonica anche in quell’occasione ha nuovamente presentato il “vero Festival di Nervi”, quello del 2025 affidato a Bellussi: che riporterà i fasti dell’epoca di Porcile.

25 giugno 2024: conferenza stampa di presentazione della stagione Lirico-sinfonica del Carlo Felice in Teatro. La consigliera comunale Barbara Grosso, quando le è stata data parola, ha parlato del bel Festival di Nervi che accadrà nel 2025 in quel contesto dedicato alla lirica e sinfonica e con il Nervi Music Ballet Festival 2024 alle porte. A noi giornalisti è arrivata una cartella stampa sulla stagione lirico sinfonica con anche un allegato dal titolo “Balletti di Nervi”. Che al suo interno riporta “Nuovo Festival del Balletto di Nervi”.

Ecco alcuni stralci del contenuto:

“Il mese di luglio 2025 sarà interamente dedicato al rilancio del Festival Internazionale dei Balletti di Nervi che, sotto la guida artistica del genovese Jacopo Bellussi primo ballerino dell’Hamburg Ballet, vuole tornare ad essere la grande manifestazione di danza riconosciuta in tutto il mondo ai tempi di Mario Porcile, che ne fu lo storico organizzatore”. Poi alcune frasi vaghe. Infine: “In quest’occasione così prestigiosa per la presenza di grandi maestri del balletto, verrà data un’attenzione particolare alla formazione dei giovani danzatori ed al coinvolgimento di tutte le scuole di danza italiane: saranno infatti organizzate masterclass sia da importanti accademie, che da compagnie junior sino alle compagnie professioniste”.

Di seguito un affresco circostanziato di alcuni eventi progettati, prodotti e realizzati dalla D’Angel.

Fra i più meritevoli, il concerto sinfonico “La musica che danza” con e per Carla Fracci nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale nel 2011 (interamente sponsorizzato con fondi privati e gratuito al pubblico) e il gala internazionale “Per sempre stelle” in omaggio al Festival di Nervi al Teatro Manzoni di Milano in stagione 16-17 (quando il Nervi Music Ballet Festival non era ancora risorto).

Ospiti primi ballerini dalla Scala, del San Carlo di Napoli, del Béjart Ballet Lausanne, dell’Opera di Roma, del Balletto Teatro di Torino, di EkoDanceProject di Pompea Santoro, della compagnia di Liliana Cosi, del Cannes Jeune Ballet di Paola Cantalupo, della compagnia Vittorio Biagi. Nomi presentati sul palco in presenza dai ricordi, sulle immagini storiche proiettate, di chi ha danzato a Nervi: Liliana Cosi, Luciana Savignano, Anna Razzi, Davide Bombana, Paola Cantalupo, Renata Calderini, Roberto Fascilla, Pompea Santoro. E naturalmente Carla Fracci. Che proprio nel 2019, anno della rinascita del Festival sotto Bucci, delusa che quel gala già rodato a Milano non fosse stato accolto dall’istituzione genovese, volle scrivere con noi una lettera aperta ai media e alle istituzioni locali sull’importanza della trasmissione della memoria vivente da parte di chi Nervi lo ha vissuto. Purtroppo è mancata un anno prima del “Sogno di Nervi”. Che da tre anni è l’anteprima della kermesse in cartellone. Con master class in sala ballo, borse di studio internazionali e inviti in compagnie junior, Premio Mario Porcile e shooting nei Parchi in dialogo con le immagini storiche.

Oltre ai già citati artisti, direttori di accademie internazionali, festival e compagnie junior e professionali, invitati a condurre master class e workshop con annessi incontri culturali a tema figurano Lindsay Kemp (con la Rambert Company a Nervi), Luca Masala (direttore dell’Accademia Princesse Grace di Montecarlo e in commissione allo Youth American), Beatrice Libonati (storica danzatrice e assistente di Pina Bausch), Emanuela Tagliavia (coreografa docente alle accademie Scala e Paolo Grassi), Khrystine Perrot (solista di Béjart), Micha van Hoecke (assistente al Rudra di Béjart e allora direttore del corpo di ballo dell’Opera di Roma), Matteo Levaggi (allora coreografo residente del Balletto Teatro di Torino), Anna Maria Prina, ex direttrice dell’accademia della Scala.

Si aggiunge il gran lavoro di ricostruzione iconografica storica e vivente con la produzione di documentari, filmati, interviste raccolte negli anni anche in collaborazione con Mario Porcile e confluiti in gran parte nel Fondo Mario Porcile aperto a tutti a scopi didattici.

Conclusioni

Speriamo che l’esperienza produttiva e organizzativa legate al Festival, lo storico di produzioni e collaborazioni istituzionali, la presenza nelle stagioni dei teatri, requisiti di tutte le manifestazioni di interesse, la ricostruzione della memoria storica, siano elementi di valutazione all’interno di una nomina così importante”.

Simona Griggio, ass. cult D’Angel Angeli della danza