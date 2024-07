Fermate del bus senza pensiline e cittadini sotto il sole rovente. Pd: “Situazione vergognosa”

Genova. “Qualche estate fa, un tormentone musicale cantava “come è bello pedalare sotto questo sole!”. Ma oggi, guardando la foto scattata alla fermata dell’autobus in via Emilia, le parole assumono un tono molto diverso: “come è brutto stare sotto il sole alla fermata del 13/14, e c’è tanto da sudare!” È proprio così. Purtroppo, i malcapitati cittadini, quattro o cinque alla volta, devono aspettare l’autobus sotto il sole cocente, perché dopo i lavori di adeguamento delle fermate per i 4 assi di forza, non sono ancora state installate le pensiline”.

Questo il commento del gruppo consiliare PD in Media Val Bisagno che torna all’attacco sui disagi patiti dalla popolazione della vallata a causa dei tanti cantieri presenti e attivi, dallo scolmatore a quelli relativi alle nuove fermate degli autobus per l’arrivo degli assi di forza del trasporto pubblico: “Abbiamo già denunciato questa situazione – crivono in un nota – Il presidente del Municipio, Maurizio Uremassi, ha risposto che le pensiline forse arriveranno a settembre, o magari a ottobre. Nel frattempo, i cittadini della Val Bisagno sono costretti a restare sotto il sole alle fermate, una situazione vergognosa vista l’ondata di calore e le varie allerte diramate da ARPAL con bollettini che raccomandano di fare attenzione al caldo”.

“Ci chiediamo come mai, nella fretta di dover rendicontare i lavori, ci sia scordati dei cittadini/utenti, per i quali questi 4 Assi dovrebbero portare migliorie mentre fino ad ora hanno solo arrecato danni alla vivibilità e alla quotidianità – chiude la nota – Dopo varie inaugurazioni in stile Bucciniano, questa è la situazione, cari cittadini: come è bruttissimo stare sotto il sole”.