Feriti tre agenti della polizia locale in centro storico, stavano cercando di disarmare una donna

Genova. “Tre agenti di una pattuglia del nucleo centro storico sono stati feriti questo pomeriggio durante un’attività di servizio. Il mio augurio di pronta guarigione va ai tre agenti insieme a un pensiero affettuoso per i loro cari”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino, commentando l’episodio avvenuto oggi pomeriggio in via di Prè.

Secondo la ricostruzione diffusa dal Comune, tre uomini di pattuglia erano intervenuti per contestare la violazione dell’ordinanza anti alcol a una donna che stava consumando una birra occupando la scalinata di un portone. Quando ha capito l’intenzione degli agenti, la donna all’improvviso ha estratto una forbicina appuntita minacciando gesti di autolesionismo, puntandosi l’arma impropria al collo. Subito dopo la donna ha aggredito gli agenti che tentavano di calmarla e che, nel tentativo di salvaguardare la sua stessa incolumità, hanno provato a disarmarla facendo anche uso dello spray al peperoncino.

La donna si è scagliata con veemenza procurando agli agenti ferite per le quali tutti e tre sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Galliera. Con l’ausilio di altri agenti intervenuti la donna, di nazionalità nigeriana, è stata infine disarmata.

“Quanto accaduto – conclude Gambino – testimonia le difficoltà in cui quotidianamente opera la polizia locale, cui va il mio ringraziamento e la mia solidarietà”. Anche il comandante Gianluca Giurato, ha espresso solidarietà e ha formulato gli auguri di pronta guarigione per i suoi uomini coinvolti nell’aggressione: “Sono fiero del comportamento dei tre agenti che di fronte al tentativo della donna di infliggersi serie ferite non hanno esitato a intervenire a scapito della propria incolumità”.