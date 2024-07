Genova. A cinque mesi dall’approvazione del progetto esecutivo sono iniziate le demolizioni all’interno dell’ex Sati,al Lagaccio, dove sorgeranno nuovi posti auto per i residenti.

L’autorimessa dismessa dalla fine degli anni Novanta che sorge tra via del Lagaccio e via Ponza è al centro di un progetto finanziato con 3,44 milioni di euro del Pnrr, e sarà completamente restaurata e trasformata in un parcheggio a servizio del quartiere.

In totale sono previsti 110 posti auto, e all’interno saranno installati due nuovi ascensori per migliorare l’accessibilità all’area. L’edificio ex Sati, che si compone di un’autorimessa e una palazzina entrambe di quattro piani, è stato costruito nel 1958 per il ricovero dei bus extraurbani, e ha cambiato più volte proprietà prima di essere ceduto definitivamente al Comune. Fino al 1997 nella palazzina erano ancora presenti alcuni uffici: da quell’anno è completamente vuota eccetto i piani superiori che sono stati alienati e ospitano 6 appartamenti.

Il piano terra del deposito è tuttora in concessione a Genova Parcheggi con stalli di sosta riservati ad abbonati. E l’intera rimessa, secondo lo studio di fattibilità approvato dal Comune, diventerà un posteggio per i residenti seguendo probabilmente lo stesso modello di gestione. Il quartiere del Lagaccio, per la propria conformazione, ha storicamente bisogno di parcheggi e l’ex Sati, insieme al nuovo parcheggio Don Acciai, incrementerà l’offerta di posti auto disponibili per chi lo abita.

“Un’importante opera di riqualificazione che il Lagaccio attende da anni – ha detto il sindaco Marco Bucci – che migliorerà il decoro urbano fornendo nuovi importanti parcheggi per tutti i cittadini”.

“È previsto il complessivo recupero edilizio dell’immobile – aveva spiegato a febbraio il vicesindaco Pietro Piciocchi – comprese opere di rinforzo strutturale dei solai e delle travi, oltre alla realizzazione di due nuovi ascensori di servizio all’autorimessa per migliorarne l’accessibilità, anche con un ascensore. Sarà finalmente ristrutturato un immobile, su più piani quindi particolarmente impattante, che da anni giaceva nell’incuria e nel degrado, andando anche a migliorare il decoro urbano della zona”.