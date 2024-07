Ex-Otago in concerto il 12 luglio nella loro Genova: “Il suo paesaggio, gli odori e i suoni nella nostra musica”

Genova. Sulla scia dei concerti con cui stanno scaldando i più importanti palchi estivi, gli Ex-Otago sono pronti a riabbracciare la loro città natale con Tu non tradirti mai, il live prodotto da Magellano Concerti in programma all’Arena del Mare del Porto Antico il prossimo 12 luglio.

“Siamo sempre stati molto legati alla nostra città − dice il gruppo − noi siamo un gruppo indiscutibilmente di Genova e ci piace sottolinearlo. Non tanto per una questione di fede o di cieca appartenenza, ma per il piacere di abbinare dei volti, delle storie, delle canzoni, a un luogo preciso del mondo. Offrire un paesaggio, odori e suoni alla nostra musica, ai nostri testi. Questo nostro sentire, ci sembra che possa rendere il nostro lavoro più specifico, particolare, parziale forse, ma anche più sincero e autentico”.

Il concerto di Genova del 12 luglio sarà unico e dedicato interamente alla loro città: “‘Tu non tradirti mai’ è un invito rivolto alle persone, ma anche ai luoghi, alle città perennemente in balia di governi che in molti casi non la valorizzano e tentano di trasformarla in un parco giochi per turisti distratti, dimenticandosi che prima di tutto Genova, come ogni altro territorio, deve rappresentare una casa, una comunità empatica e solidale per chi la abita”.

La band genovese presenterà per l’occasione i brani del suo ultimo lavoro discografico Auguri, pubblicato il 12 aprile per Capitol Records Italy/INRI.

I biglietti dell’appuntamento genovese sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it.