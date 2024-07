Genova. Gli Ex-Otago, forti del successo del nuovo album “Auguri”, sono tornati a casa. Ieri sera si è svolto il live “Tu non tradirti mai” al Porto Antico di Genova che è andato completamente sold out, confermando l’ottima annata.

“Tornare a Genova non ha mai niente di ordinario – racconta il gruppo a Genova24 – e suonare qui è sempre gratificante e meraviglioso. Inoltre essere sold out è sempre un riconoscimento, non è determinante ma è sicuramente una ‘pacca sulla spalla’ ben gradita”.

Nel gruppo si respira lo spirito di gratitudine per la città: “Partendo da Marassi e dalle salette di Staglieno, ogni angolo di questa città è riuscito a coltivarci e a darci molto, portandoci fino agli studi più importanti d’Italia. Abbiamo fatto tutto il percorso necessario per arrivare fin qua”. Non mancano poi gli endorsement agli altri artisti della città: “Ogni quartiere di Genova può sfornare degli Ex-Otago. La città sta regalando grandi artisti da un pò di tempo a questa parte”.

Chiamato a indicare con quale artista genovese vorrebbe collaborare, il frontman degli Ex-Otago, Maurizio Carucci, non ha dubbi: “Sebbene sia nato ad Asti e non a Genova, il mio sogno sarebbe collaborare con Paolo Conte. E’ la figura più interessante ed incendiaria di questo territorio”.

Riprendendo il titolo di un brano di Carucci dal titolo “Genova anni ’90”, la band ci ha accompagnati indietro nel tempo, facendo un confronto tra la Genova di ieri e la Genova di oggi: “Dagli anni ’90 Genova è cambiata tantissimo, basta guardarsi in giro. Forse anche in peggio, temo“. Ma nonostante questo, garantisce, “noi siamo Genova. Io sono Genova, ho Marassi nelle vene, ho dentro il cemento e il disagio di Marassi ma anche la sua semplicità e genuinità. Come ognuno di noi, ognuno con il proprio quartiere”.

Ex-Otago in concerto a Genova

La band lancia però un monito alla città: “Per i giovani non si sta facendo abbastanza – afferma il batterista Rachid Bouchabla – Nonostante questi festival, gli ascoltatori devono andare in giro per l’Italia per ascoltare i propri artisti preferiti. Da questo punto di vista si può fare di più”. E Carucci rincara: “Non avere a Genova un club da 400-500 persone è scandaloso“.

La data genovese è parte dell’Auguri Tour iniziato il 25 maggio a Milano e destinato a proseguire per tutta l’estate 2024: prossime tappe il 18 luglio a Roma, il 20 luglio a Conversano (BA) e il 26 luglio a Mogliano Veneto (VI).