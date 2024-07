Estate in ospedale, torna il progetto di volontariato dell’associazione Porto dei piccoli

Genova. L’estate in ospedale per i bambini lungodegenti e per le loro famiglie può essere un periodo molto complicato.

Le ferie incombono, anche gli insegnanti che lavorano all’interno degli ospedali pediatrici interrompono le attività per il periodo estivo, il tempo da trascorrere in ospedale tra visite e terapie sembra non passare mai.

Gli operatori del Porto dei piccoli non vanno in vacanza ma rimangono a fianco dei piccoli pazienti e dei loro genitori. Per chiedere qualche momento di gioco e compagnia è sufficiente contattare l’associazione via Facebook o telefonando al numero 0108593458.

Le famiglie dei bambini in terapia domiciliare potranno anche chiedere di partecipare alle esplorazioni che spesso si tengono nel week end e che hanno sempre come tema ricorrente il mare e il porto, declinati in attività ludiche per ragazzi.