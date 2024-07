Esplode l’estate, Italia subito nella morsa del caldo: fino a 8 gradi sopra la media con picchi di 40

Genova. Ci ha messo un po’ per farsi riconoscere, ma quando è arrivata non ha bussato. Ecco l’estate, esplosa in queste ore con un innalzamento rapido e inesorabile su tutto il paese, Liguria compresa, con i primi dati che ci parlano di temperature estreme oltre alla media e con picchi fino a 40 gradi.

Merito, come si evince da Limet, della rimonta dell’anticiclone africano, che si fa sempre più strada verso l’Italia, con la parte più intensa che si posizionerà tra la parte centro-meridionale della Penisola e i Balcani, portando però i suoi effetti anche al Nord.

Tempi che sembrano ormai lontani quelli della variabilità e del grigiore di un giugno in media dal punto di vista termico: con la rimonta anticiclonica in atto, la temperatura a 850hPa (circa 1500m di quota) raggiungerà valori anche oltre +20°C, con un’anomalia di +6/+8°C rispetto alla media.

Questo prima di un temporaneo calo verso valori più consoni al periodo previsto nel weekend, associato probabilmente a temporali sparsi; ma avremo tempo di riparlarne nei prossimi giorni (QUI le previsioni meteo per la Liguria, da oggi, 9 luglio, a giovedì 11 luglio).

Nel frattempo, nella notte sul lato termico situazione che inizia a farsi piuttosto calda, con temperature minime sulla regione che si sono mantenute tra +11.6°C e +23.2°C, con valori da notte tropicale (oltre i 20°C) su praticamente tutto il lato costiero ligure.

Nel dettaglio vediamo le località più fresche della nostra Regione: Rifugio La Terza (IM, 2065m slm): +11.6°C;Bardineto (SV, 710M slm): +12.0°C; Camerana – San Giovanni Belbo (CN, 622m slm): +12.1°C.

E quelle più calde della rete di Limet: Genova Castelletto (GE): +23.1°C; Cantieri Mariotti (GE): +23.2°C; WTC San Benigno (GE): +23.2°C.

I capoluoghi di provincia hanno registrato valori tra +19/+21°C ad Imperia, +18/21°C a Savona, +19/23°C a Genova ed infine +20/21°C a La Spezia.

Il sole sarà protagonista assoluto della giornata odierna (9 luglio), in particolare nella prima parte: nel pomeriggio possibile sviluppo di temporali specialmente sulle Alpi Liguri e tra le Valli Aveto, Trebbia e Fontanabuona. Temperature massime in aumento con valori anche >30°C specialmente sul bacino del Magra.

Ma il caldo maggiore, come detto inizialmente, si registrerà sulle Isole, in Sicilia e Sardegna, con picchi di 42-43 gradi. A seguire, il sud e il centro, con temperature tra i 35 e i 40 gradi.