Dirigente Pd nella holding di Spinelli, imbarazzo a sinistra. Sfottò dal centrodestra: “Ermini uno di voi”

Genova. Imbarazzo nel centrosinistra dopo la nomina di David Ermini, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nonché membro della direzione nazionale del Pd, a capo della holding di Aldo Spinelli, imprenditore coinvolto nell’inchiesta che ha portato all’arresto di Giovanni Toti. Una vicenda che crea tensione all’interno del campo largo mentre si prepara la campagna elettorale in seguito alle dimissioni del governatore.

Una prima frecciata è arrivata da Ferruccio Sansa, consigliere d’opposizione ed ex candidato della coalizione contro Giovanni Toti: “Quando l’ho letto ho rischiato l’ulcera – ha scritto su Facebook -. Parliamo proprio di Ermini che era stato commissario del Pd ligure, e chissà che proprio in quell’occasione non si sia fatto apprezzare dagli Spinelli. Sono fatti interni al Pd, dirà qualcuno. Ma nel momento in cui proviamo a formare una coalizione noi abbiamo il diritto e il dovere di dire una cosa: questa non è e non sarà mai la politica per cui vogliamo batterci. Su questa strada non ci saremo. Se il Pd vuole dimostrare di volere il cambiamento deve farlo subito“. Proprio ieri Sansa in un’intervista a Genova24 invocava la necessità di un “cambiamento assoluto” rispetto al “totismo del centrosinistra”.

“Abbiamo appreso dai giornali con stupore e perplessità della nomina di David Ermini al vertice della holding del Gruppo Spinelli – hanno scritto ieri Davide Natale e Simone D’Angelo, rispettivamente segretario regionale e provinciale del Pd -. Una scelta esclusivamente personale e professionale, che riteniamo inopportuna nel contesto in cui si colloca con un’indagine giudiziaria aperta su un sistema che abbiamo combattuto e che ha avuto riflessi negativi su Genova e sulla Liguria”.

“Ermini avrebbe dovuto autosospendersi dalla direzione nazionale del Partito Democratico prima di assumere questo incarico. La scelta di non farlo è contraddittoria e ci dispiace che non abbia avuto questa correttezza politica – commenta Gianni Pastorino, consigliere di Linea Condivisa -. Ora, la segretaria Elly Schlein deve chiedere a Ermini la sospensione dalla direzione nazionale del partito. Sarebbe un atto politico che toglierebbe ogni ambiguità e discussione, garantendo trasparenza e coerenza.

Ma oggi, nell’ultima seduta di consiglio regionale prima della pausa estiva, convocata solo per gli affari urgenti e indifferibili, sono partiti sfottò e proteste del centrodestra. Angelo Vaccarezza di Forza Italia ha mostrato un cartello con la scritta “Ermini uno di voi“. Poco dopo i consiglieri della Lega hanno esposto fogli con le pagine dei giornali di oggi che riportavano la notizia. Sotto attacco Ferruccio Sansa, che oggi era assente dall’aula per la morte del suocero, come ha annunciato il collega del suo gruppo Roberto Centi, precisazione che a sua volta ha creato imbarazzo tra le fila della maggioranza.

Sonia Viale, consigliera della Lega, ha alzato la voce: “In Liguria la volontà popolare è stata messa in un angolo e poi leggiamo che per un imprenditore la possibilità di tornare libero è la nomina a presidente del suo gruppo dell’ex presidente del Csm, membro in carica della direzione nazionale del Pd. È un insulto alla Carta costituzionale e ai padri costituenti, vergogna Pd”.

“L’ufficio patenti che il Pd ha aperto da anni ha subito un duro colpo, oggi assistiamo a un fatto che vi mette talmente in imbarazzo da chiedere a noi di andare avanti coi lavori e lo capisco”, ha infierito Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Alle fine tutti i nodi vengono al pettine”, il breve commento del viceministro Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega, che ha postato anche lui le pagine dei quotidiani con gli articoli sulla nomina di Ermini.

“Ermini è stato nominato per tre anni – ha replicato l’avvocato di Spinelli Sandro Vaccaro -. È una figura di garanzia che dà un nuovo corso per quanto riguarda le ipotesi fatte dall’accusa, quindi una scelta oculata, di assoluta trasparenza e preparazione. Un avvicendamento nel consiglio di amministrazione, nulla di particolare. Non c’entra niente con la magistratura, non dimentichiamo che è un avvocato. La connotazione politica ha un valore? Assolutamente no, è una scelta societaria.