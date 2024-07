Genova. “Ermal Live”, è arrivato al porto antico ieri sera, nella tappa del tour della rassegna Genova Festival, organizzata da Duemilagrandieventi. Il cantautore, ha deciso di portare qui una tappa del suo nuovo tour “Ermal Live”, facendo sentire live per la prima volta il suo ultimo progetto “Buona Fortuna”, dedicato alla figlia appena nata. L’album è stato anticipato dai singoli “L’unico pericolo” e “Male più non fare” che vede la collaborazione del rapper Jake La Furia. Il disco è una sentita ed emotiva lettera a cuore aperto a Fortuna, primogenita dell’artista nata pochi mesi dopo la pubblicazione del disco. L’artista lo ha definito un “concept album” sul tema della Fortuna stessa, legata alla vita e al vissuto di tutti gli esseri umani.

Nessun ospite, nessun intermezzo. Solo Ermal Meta. Il cantautore si è prodigato per due ore e mezza piene di concerto tra ballate sospese su un filo di voce e uptempo carichi di energia.

L’artista ha portato in scena molto dell’ultimo disco “Buona Fortuna”: da “L’unico pericolo” ballad mozzafiato nonché ultimo singolo del disco, “Certe Cose” dall’anima Tozziana e “Io e te” con i suoi violini romanticizzati.

Tanti brani anche dai precedenti album dell’artista. Numerosi pezzi di “Tribù Urbana” quarto album in studio dell’artista, come “Uno” ed i suoi ritmi arabeggianti sostenuto da un bellissimo coro del pubblico che si è divertito ad accompagnare il cantante. Emozionante poi la Sanremese “Un milione di cose da dirti”.

Da “Non abbiamo armi” grandi classici del repertorio del cantautore come l’incantata “Piccola Anima” , il grido di giustizia di “Non mi avete fatto niente” fino a “Dall’alba al tramonto” e il suo beat trascinante ed estremamente funky ha fatto ballare l’intera piazza che è saltata in piedi.

Ermal Live al Porto Antico

Il concerto si è concluso con “Ironica” brano dalle atmosfere nostalgiche e dal finale carico di energia, lasciando il pubblico con un messaggio di speranza e coraggio, ad andare avanti e “non avere paura”.

Il tour proseguirà con le date di PALAZZOLO DELLO STELLA (UD), MARINA DI PIETRASANTA (LU), PESCARA, BARLETTA (BT), LECCE, ZAFFERANA ETNEA (CT), PALERMO, VICENZA e SESTO SAN GIOVANNI (MI) per uno spettacolo da non perdere.

Il cantautore ha poi voluto omaggiare i fan con ben tre brani extra, esibendosi solo chitarra e voce in “Oro e sale” dall’ultimo album Buona Fortuna e con “Voodoo love” da “Vietato Morire” e con una cover di “Hallelujah” di Leonard Cohen scherzando continuamente con il pubblico in una vera e propria performance personale per ogni singolo fan. Dedicato ed estremamente vivo.