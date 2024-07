Regionali, nessuna smentita su Piciocchi candidato. E nella giunta Bucci è corsa al “grande salto”

Genova. Non conferma, ma non smentisce. E di questi tempi le smentite da parte di potenziali candidati alle future elezioni regionali, di certo, non si risparmiano. Pietro Piciocchi, vicesindaco di Genova e superassessore della giunta Bucci – una ventina di deleghe in mano, tra cui quelle pesantissime a Bilancio e Pnrr – è uno dei nomi ancora non scartati dal mazzo del centrodestra, orfano di Toti, come candidato presidente della Regione.

Nel giorno in cui la procura ha depositato l’istanza di giudizio immediato per Toti, Spinelli e Signorini e in cui il presidente ad interim Alessandro Piana ha proposto come data delle regionali alla Corte d’appello il 27-28 ottobre, anche a palazzo Tursi si inizia concretamente a ragionare di campagna elettorale. Nel senso che sono in tanti, anche tra le file della giunta, a voler tentare il “grande salto”.

A margine dei lavori in aula rossa, e poco prima di salire a forte Begato per un sopralluogo sull’area della stazione di arrivo della funivia insieme alle aziende coinvolte, Piciocchi non dice “no” a chi gli chiedere se una sua candidatura alla presidenza della Regione Liguria sia cosa concreta.

D’altronde l’esponente della giunta Bucci, il più votato degli assessori alle elezioni comunali del 2022 (1096 preferenze con la lista Vince Genova), non è solito tirarsi indietro rispetto alle sfide anche difficili, è sicuramente persona ambiziosa ed è votato a quello spirito di servizio che lo renderebbe il candidato perfetto anche per una “missione impossibile” come quella di riacquisire la fiducia dell’elettorale dopo l’inchiesta per corruzione che ha investito il centrodestra.

Avvocato, area cattolica, visioni conservatori sui temi di famiglia ma liberale e pragmatico sul fronte delle opere e delle progettualità, ha però in mano le redini di alcune delle partite di maggior peso per l’amministrazione comunale. Un suo disimpegno anche temporaneo si farebbe sentire eccome a palazzo Tursi.

Ma l’altra ragione che potrebbe portare Piciocchi a un gentil diniego a chi gli chiedesse di candidarsi alle regionali è nel fatto che la sua naturale evoluzione, fino a oggi, era quella di futuro candidato sindaco a Genova. Di più, spesso, negli ambienti comunali, c’è chi lo chiama già “sindaco”.

Probabile che Pietro Piciocchi, tra i nomi ancora in ballo insieme a quelli della deputata totiana Ilaria Cavo e del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, stia facendo le sue valutazioni. Il gioco è talmente duro che anche in caso di sconfitta non si potrebbe parlare di “bruciatura” e nulla vieterebbe al vicesindaco di ritentare la corsa alle prossime comunali. Senza contare che da qui a quel momento potrebbero attuarsi così tante variabili che invece una candidatura alle regionali “adesso” non sarebbe neppure la cosa più rischiosa in assoluto.

Inoltre, in caso di candidatura, Piciocchi non sarebbe obbligato a dimettersi dal ruolo di assessore e vicesindaco. “Non chiederò, a chi vorrà candidarsi alle regionali, di dimettersi – ha detto il sindaco Marco Bucci – d’altronde come nelle aziende è giusto che ci siano aspirazioni a salire di livello, e comunque visti i numeri non sarebbe semplice fare un rimpasto di giunta in questa fase”.

Condizioni del tutto diverse, dunque, da quelle che avevano portato lo stesso Bucci, durante il suo primo mandato, a chiedere agli allora assessori Stefano Balleari e Francesca Fassio, che si erano candidati in Regione, di dimettersi.

Ad aspirare a una poltrona in via Fieschi sono gli assessori alla Mobilità Matteo Campora (secondo degli assessori più votati della lista Vince Genova nel 2022), le assessore leghiste Paola Bordilli (Commercio) e Francesca Corso (Giovani e Pari opportunità), l’assessora Marta Brusoni, delega ai Servizi educativi, di area Totiana, così come Francesco Maresca, assessore al Porto. Tenterà il grande salto anche Sergio Gambino, assessore alla Sicurezza di Fratelli d’Italia.

Tra candidarsi ed essere eletti c’è di mezzo un mare. Soprattutto se si parla di consultazioni regionali le preferenze necessarie sono tantissime. Ma è possibile che gli esponenti della giunta riescano a capitalizzare la visibilità ottenuta con il lavoro svolto in questi anni. Inoltre il fatto di non doversi dimettere consente loro di avere un’esposizione mediatica superiore rispetto agli avversari.

Nelle prossime settimane usciranno allo scoperto anche i consiglieri comunali. Per ora chi sembra già in piena corsa è Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, che durante la seduta di oggi ha presentato un articolo 55 sul caso Ermini dal chiaro sapore di campagna elettorale.

Un altro nodo ancora da sciogliere è quello di Italia Viva. In Comune a Genova ci sono esponenti renziani che sostengono il sindaco Bucci, come Davide Falteri e Arianna Viscogliosi, entrambi in Vince Genova, e come l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente. “Non so cosa decideranno di fare a livello nazionale – ha detto Bucci – io lascio massima libertà personale, è poi ovvio che una persona non potrà sostenere il centrosinistra alle regionali e il nostro governo in Comune”.