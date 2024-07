Elezioni regionali in Liguria: ufficiali le date del 27 e 28 ottobre “salvo eventuale decreto del governo”

Liguria. Le prossime elezioni regionali in Liguria si terranno domenica 27 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 28 ottobre (dalle 7 alle 15).

È quanto deciso sulla base dell’intesa, formalizzata oggi, tra il presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana e la presidente della Corte d’Appello di Genova Elisabetta Vidali. La data è stata individuata tenendo conto delle esigenze tecniche organizzative rappresentate dagli uffici regionali e da quelli della Corte d’Appello affinché le procedure elettorali si svolgano secondo la normativa e nel migliore dei modi.

“Ringrazio la presidente Vidali – ha detto il presidente facente funzione della Regione Liguria Alessandro Piana – perché la data sulla quale abbiamo trovato l’intesa permette di conciliare l’organizzazione di un appuntamento così importante per l’intera comunità, con l’obiettivo di consentire alla nuova amministrazione regionale di partire quanto prima, salvo eventuale decreto del governo per accorpare l’appuntamento alle urne con le altre Regioni al voto”.

L’ipotesi di un election day insieme a Umbria ed Emilia-Romagna è molto probabile, vista la tendenza degli ultimi anni a concentrare le votazioni per risparmiare sui costi del Viminale. Per farlo è sufficiente un decreto legge che scavalchi le decisioni delle singole Regioni. L’Emilia ha fissato le elezioni al 17-18 novembre ed è possibile che il Governo scelga questa data per tutti (in teoria potrebbe anche prendere come riferimento la Liguria e anticipare le altre).

Sulla ipotetica “convenienza” di un accorpamento esistono diverse letture. Secondo alcuni il centrodestra, che è maggioranza nazionale, preferirebbe evitarlo per timore di perdere in tutte le Regioni, una eventuale sconfitta per 3-0 che non sarebbe certo un buon segnale per il governo Meloni. Altri, invece, vedono un rischio maggiore nella doppia o tripla tornata, che in caso di débacle ne moltiplicherebbe il ritorno mediatico.

Di certo il tempo stringe, a maggior ragione se non dovesse intervenire l’accorpamento. Col voto il 27-28 ottobre, a fine settembre scadrebbero i termini per la presentazione delle liste e delle candidature alla presidenza. D’altra parte, vista l’accelerazione vissuta nell’ultima settimana, è prevedibile che i giochi si facciano molto prima, in modo da iniziare la campagna elettorale a settembre. Lo slittamento di due settimane offrirebbe un po’ di respiro a tutti.