Elezioni in Liguria, la Regione propone il 27-28 ottobre. Oggi ultimo consiglio prima dello stop

Genova. La Regione Liguria ha proposto il weekend del 27-28 ottobre come data per le elezioni che dovranno essere indette dopo le dimissioni di Giovanni Toti. Lo ha detto il presidente ad interim Alessandro Piana all’uscita di palazzo di giustizia, dove ha incontrato la presidente della Corte d’appello con cui è necessaria l’intesa, come prevede la legge elettorale regionale.

“Abbiamo proposto una data, in base all’articolo 126 della Costituzione, salvo eventuali decreti legge da parte del Governo per un accorpamento di tutte le Regioni che andranno al voto: per noi è il 27-28 ottobre – ha spiegato Piana -. Noi abbiamo espletato i nostri doveri a termini di legge. Nei prossimi giorni ci verrà notificata la firma della presidente della Corte d’appello ci verrà, in base a quello si deciderà”.

La Regione, infatti, ritiene applicabile la legge costituzionale 1 del 1999 secondo cui le elezioni vanno indette entro tre mesi dalle dimissioni del presidente della giunta. È probabile comunque che il Governo decida di istituire un election day il 17-18 novembre (insieme a Emilia Romagna e Umbria) per risparmiare sui costi di organizzazione in capo al Viminale.

Oggi intanto va in scena l’ultimo consiglio regionale prima della pausa estiva. Il presidente Gianmarco Medusei, in apertura di seduta, ha annunciato le dimissioni di Toti e l’entrata nel regime di prorogatio. L’assemblea potrà essere convocata solo per atti “necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”, quindi stop agli atti di indirizzo politico.

Oggi si procederà alle nomine dei nuovi amministratori di Filse e Liguria Digitale e verrà approvato un debito fuori bilancio da poche migliaia di euro. Un’ulteriore seduta si terrà a settembre per approvare il bilancio consolidato dell’ente e probabilmente un altro debito fuori bilancio.

Nel frattempo si attendono gli sviluppi sul fronte giudiziario. La Procura dovrà esprimere un parere sull’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Toti presentata dall’avvocato Stefano Savi, in modo che la gip Paola Faggioni assuma la decisione finale. Nel frattempo i pm dovrebbero inviare la richiesta di giudizio immediato per l’ex governatore, in modo da tagliare drasticamente i tempi del processo. Il requisito è che la misura cautelare non sia stata ancora revocata.