Genova. E’ stato ritrovato lo scooter di Barbara Agostinelli, l’infermiera scomparsa domenica scorsa dalla sua casa di Marassi. Dopo l’allarme della famiglia e gli appelli sui social, nel pomeriggio di ieri è scattata la ricerca della donna di 54 anni: in serata il ritrovamento del suo motociclo in via Loria, vicino al Biscione sulle alture del quartiere, in prossimità dei sentieri che portano nei boschi e sui monti.

I vigili del fuoco, operativi con il nucleo dedicato alla ricerca delle persone, da questa mattina, quindi, hanno iniziato a battere tutta la zona che si trova alle spalle di Marassi e che porta fino a Forte Quezzi, nella speranza di trovare al più presto l’infermiera scomparsa, alla seconda notte passata fuori casa. La ricerca andrà avanti ad oltranza.

Barbara Agostinelli domenica mattina avrebbe dovuto incontrare un’amica, ma non si è presentata all’appuntamento. Nel pomeriggio ha poi avvisato una collega che non sarebbe andata al lavoro lunedì mattina perché molto stanca e affaticata, dopodiché ha spento il telefono ed è scomparsa anche dai social network. Lunedì la donna non si è effettivamente presentata al lavoro e la figlia, allarmata, ha presentato denuncia in questura e diramato un appello sui social. Al momento della scomparsa la 54enne indossava maglietta nera e pantaloni neri, e come detto si è allontanata a bordo del suo scooter, un Sym rosso ritrovato in queste ore.

Secondo quanto raccontato dai famigliari, il timore è che possa essersi sentita poco bene durante una passeggiata (è in terapia per una patologia) e che sia impossibilitata a chiedere aiuto. Chiunque avvisti lei o lo scooter è invitato a contattare il 112 o la figlia, Simona, al numero 3459570538.