Genova. Scattano nuovi divieti di balneazione lungo la costa genovese, nello specifico a ponente. I campionamenti di routine Arpal hanno infatti dato esito sfavorevole per una parte della spiaggia di Voltri e per la spiaggia di Multedo.

Conseguenza diretta, il sindaco su richiesta dell’assessore all’Ambiente, Matteo Campora, ha disposto il divieto di balneazione nei tratti di costa che vanno:

dal civico n. 30 di via Camozzini a Castello Genovese a ovest del Torrente Leira (lunghezza metri 511)

dall’argine sinistro Varenna a rio Rostan (lunghezza metri 263)

I campionamenti sono stati effettuati il 10 luglio e verranno ripetuti da Arpal entro 72 ore per verificare l’inquinamento di breve durata o per confermare la non conformità accertata.

Nel primo caso i due punti torneranno balneabili, nel secondo il divieto di balneazione rimarrà in vigore. Nelle ultime settimane erano scattati divieti di balneazione in diversi punti delle spiagge cittadine, tutti revocati entro le 72 ore.