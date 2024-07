Toti lascia, il saluto del sindaco Marco Bucci: “Spero in altre opportunità di lavorare insieme”

Genova. Anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha commentato nel pomeriggio di venerdì le dimissioni da presidente della Regione di Giovanni Toti, arrivate dopo 80 giorni trascorsi ai domiciliari.

“Con le dimissioni di Giovanni Toti dalla guida della Regione Liguria terminano nove anni di attività intensa che hanno fatto crescere sensibilmente la nostra terra come mai era successo in passato – ha scritto Bucci sui social – Abbiamo lavorato fianco a fianco per rendere Genova e la Liguria più competitive e proiettate nel futuro. Abbiamo affrontato e superato situazioni critiche impensabili e vinto sfide sulle quali nessuno avrebbe mai creduto, come quella di ponte San Giorgio”.

Bucci ha scelto di pubblicare, a corredo del commento, proprio una foto che lo ritrae con la fascia da sindaco al fianco di Toti il giorno dell’inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera, risalente all’agosto del 2020.

“Sono contento di avere condiviso con Giovanni Toti sette anni di lavoro a servizio della nostra città e della nostra regione – conclude Bucci – Mi auguro esistano altre opportunità in futuro di lavorare nuovamente insieme”.