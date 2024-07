Dimissioni Toti, scatta la corsa elettorale. Zattini sferza il Pd: “Ufficializziamo Orlando e partiamo subito”

Genova. Dopo le dimissioni di Giovanni Toti, il mondo politico ligure e genovese torna in subbuglio. Mentre il centrodestra è alle prese cosa la scelta di chi possa provare a prendere l’eredità ingombrante di Toti, nel centrosinistra arrivano i primi appelli per agire immediatamente e preparare la corsa elettorale. “Secondo diversi rumors, sembra che la candidatura di Edoardo Rixi per la presidenza della regione stia prendendo forma. È ora cruciale che il Partito Democratico acceleri nella scelta del candidato, senza esitazioni”, commenta Roberto Zattini, dem di lungo corso che prova in questo modo a gettare il sasso nello stagno.

“Andrea Orlando emerge come la figura più idonea per guidare la regione all’interno del contesto del centro-sinistra – aggiunge – grazie alla sua consolidata esperienza e serietà politica come parlamentare ed ex Ministro del Lavoro”.

“Il PD deve agire tempestivamente considerando che le elezioni sono imminenti. Non possiamo permetterci di perdere tempo – conclude Zattini – è il momento di ufficializzare la candidatura di Orlando, dato che egli ha già manifestato la sua disponibilità. È cruciale consolidare la nostra leadership nel campo largo per garantire una vittoria unita del centro-sinistra, con un candidato forte.”