Dimissioni Toti, il centrodestra lo ringrazia e si indigna: “È il fallimento della democrazia”

Genova. Da un lato i ringraziamenti, dall’altro l’indignazione per un epilogo “ingiusto”. Così il centrodestra accoglie oggi la notizia delle dimissioni di Giovanni Toti da presidente della Regione che porteranno a nuove elezioni nel giro di tre mesi (o, più probabilmente, a novembre insieme a Emilia-Romagna e Umbria se il governo deciderà di accorpare le date).

Dopo la conferenza stampa dell’assessore Giacomo Giampedrone, il presidente ad interim Alessandro Piana si affida a un breve comunicato: “La giunta regionale della Liguria ringrazia sentitamente Giovanni per l’importante lavoro svolto in questi anni e si augura che possa ritrovare quanto prima la giusta libertà personale e familiare. Ora proseguiamo in questo periodo verso le elezioni con tutta quella serie di impegni necessari per la Liguria nell’ambito dell’ordinaria amministrazione”.

“A prescindere da idee politiche e da fatti realmente avvenuti questo fatto determina il fallimento della democrazia”, è il lapidario commento di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e segretario della Lega in Liguria, che oggi alle 19.30 sarà presente a una cena della Lega a Recco.

“È l’epilogo di una vicenda ingiusta. Una vicenda che, ancora una volta, sancisce la fine anticipata di un mandato elettorale democratico per mano della magistratura, con serie riflessioni sull’equilibrio dei poteri che andranno prima o poi affrontate e risolte”, dichiara il sindaco di Imperia e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola. “È triste – ha aggiunto – dover assistere a tutto ciò, ma oggi quella di Giovanni Toti, a cui sono umanamente vicino, è una decisione saggia. Avrà ancora più possibilità di affermare la verità dei fatti”.

“Ringraziamo Giovanni Toti per il lavoro svolto in questi nove anni. Ha ereditato una Liguria messa in ginocchio dalle giunte di sinistra e l’ha rilanciata con grande forza, investendo su infrastrutture, sviluppo turistico e crescita economica. A breve i liguri saranno chiamati a scegliere tra continuare ad andare avanti, o restituire la Regione ad una sinistra che ha tenuto in ostaggio la Liguria per decenni e riporterebbe indietro le lancette della storia”, affermano in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, Gianni Berrino, Maria Grazia Frijia, gli assessori della giunta regionale ligure Simona Ferro e Augusto Sartori, il capogruppo in Regione Stefano Balleari e la consigliera Veronica Russo.

“In Italia non basta essere onesti per sentirsi tranquilli. Perché la storia ci ha dimostrato che l’onestà magari emerge dopo dieci, quindici o venti anni. Io invece mi ostino a credere che occorra fare battaglie di principio, senza paura. Perché la paura di una ritorsione non è un sentimento che può avere spazio in una democrazia vera e matura”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Un grazie al presidente Toti per la grande dedizione e l’impegno profuso per la Liguria in questi nove anni e per il grande rispetto dimostrato nei confronti dei liguri fino all’ultimo. Oggi non finisce un percorso, inizia una nuova fase in cui saranno proprio i liguri a giudicare tutto quanto il presidente ha messo in campo insieme al centrodestra per la crescita e il rilancio della Liguria, certificato da dati chiari e sotto gli occhi di tutti. Una trasformazione, una crescita dal punto di vista economico, turistico, occupazionale che, ci auguriamo, lui stesso ora potrà più agilmente rivendicare. Nel profondo rispetto della sua scelta, che impone una riflessione a tutti, continuerò a essere al suo fianco con la stessa fiducia, amicizia e determinazione”. Così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e coordinatrice ligure Lista Toti.

“Grazie! Grazie di tutto presidente – esordisce il comunicato della Lista Toti -. Oggi che hai scelto di lasciare il tuo incarico l’unica parola da dirti è questa. Grazie per aver risollevato e dato dignità alla Liguria. Grazie per aver fatto crescere questa regione, per averle restituito la speranza nel futuro, per aver interrotto il declino a cui era stata condannata, per averle regalato una crescita esponenziale in tutti i settori, certificata dai dati incontestabili di tutti gli indicatori, gli enti e gli osservatori economici. Grazie per aver portato una politica nuova. Per aver riavvicinato i cittadini. Per aver restituito i sorrisi e la voglia di impegnarsi. Per aver portato il nome e le immagini della nostra terra nel mondo che non la conosceva. Oggi, nel giorno in cui dopo tre mesi di sofferenza, hai scelto di lasciare la presidenza, vogliamo dirti grazie anche per questo. Per aver avuto il coraggio di resistere, di condurre una battaglia di civiltà, di anteporre anche in questa situazione l’interesse dei liguri al tuo personale, che ti avrebbe consigliato dimissioni immediate per ritrovare subito la libertà personale. Grazie per l’esempio che ci hai dato, affrontando e respingendo a testa alta accuse che non ti appartengono, con la determinazione di chi non baratta la propria dignità”.

“Ringraziamo il Presidente Toti per aver rilanciato la Liguria in questi nove anni di ottimo lavoro. Infrastrutture, sviluppo turistico, crescita economica: la regione è stata trasformata. La sinistra, che per decenni l’ha tenuta bloccata, arretrata e immobile, spera di sciacallare sulle indagini per tornare a spartirsi il potere. I cittadini non lo permetteranno”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Il nostro più sincero ringraziamento a Giovanni Toti per l’incredibile lavoro svolto e per il grande contributo che ha dato alla crescita della nostra amata regione. La sua dedizione, il suo impegno e la sua visione hanno portato risultati tangibili e inequivocabili – scrive il gruppo consiliare di Vince Genova -. Sotto la sua guida, la Liguria ha visto uno sviluppo significativo in numerosi settori, dalle infrastrutture, al turismo e alla cultura. Il suo operato ha permesso alla nostra regione di affrontare e superare sfide importanti, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva. Grazie presidente”.

L’Udc Liguria “pur non entrando nelle questioni legali, ringrazia il presidente Toti per il suo atto di responsabilità verso i cittadini liguri. Adesso è l’ora di portare avanti i progetti in essere e guardare alle prossime elezioni con la certezza che la coalizione di centro destra saprà proporre un candidato all’altezza che potrà portare avanti quanto intrapreso fino ad ora ma anche correggere il tiro su temi importanti quali, per esempio la sanità pubblica. L’Udc è pronta a scendere in campo con i suoi valori e competenze, coesa con gli alleati della coalizione, per una Liguria ancora più forte con un ruolo di primo piano nel panorama nazionale”.