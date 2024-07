Toti, magistratura sotto attacco: “È stato costretto a dimettersi per condizionare il voto”

Genova. Continua il fiume di reazioni nel mondo del centrodestra dopo le dimissioni di Giovanni Toti, scelta che – secondo una lettura ampiamente condivisa nella maggioranza di governo – sarebbe stata imposta dalla magistratura per fini politici.

“Mettere Toti nella condizione di scegliere tra le dimissioni e l’uscita dagli arresti domiciliari rappresenta un tentativo di condizionare il voto dei liguri“, scandisce il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista alla Stampa. E se Toti al processo sarà assolto? Cosa accadrebbe? Dinanzi all’idea che un arrestato è automaticamente colpevole, noi ribadiamo il nostro essere garantisti. Invece in questo caso si è deciso di sbattere il mostro in prima pagina”. E ancora: “La magistratura in questo modo ha provocato le elezioni anticipate. Sono d’accordo con Nordio quando dice che si tratta di un’anomalia. Non è Toti a dover dimostrare di essere innocente, ma i giudici che devono dimostrare che è colpevole. In questo caso invece mi sembra che ci troviamo davanti a una forzatura”.

Per Forza Italia parla anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè: “Toti è stato messo nelle condizioni di scegliere con una pistola sul tavolo, che era la richiesta della Procura di andare a processo immediato in regime di custodia cautelare per almeno un anno. Di fronte a questa pistola, Toti ha preferito fare il passo indietro e non mettere la testa sul patibolo. Una scelta costretta? Sì, parlo esattamente di questo. Il corso della democrazia popolare è stato deviato da una imposizione – ha detto sulla FM di Giornale Radio -. Nel caso Toti lo stato di diritto, lo stato delle garanzie, ha fatto un passo indietro in favore dei manettari e di chi vende la giustizia un tanto al chilo”.

“Giovanni Toti, un governatore efficiente, concreto e amato dalla sua gente, una persona perbene. Chi pensa di fermare il cambiamento o di intimorirci usando la ‘giustizia’, ha fatto male i suoi conti. Viva la Liguria e viva la democrazia!”, ha scritto ieri il leader della Lega Matteo Salvini. “Siamo tornati ai tempi di Savonarola – ha aggiunto poi Edoardo Rixi dal palco dell’evento di Recco -. Chi oggi si ricorda del 25 aprile non si ricorda il motivo per cui è stata fatta la Costituzione italiana”.

Ma non solo dal centrodestra arrivano strali. “Toti ha fatto una scelta personale che va rispettata. Non è a lui, nelle condizioni date, che si può chiedere di condurre la battaglia per il garantismo. È la politica che ha perso. Ma questo apre un problema democratico enorme. Non possono essere i magistrati a decidere sulla base di un provvedimento cautelare quando un presidente si debba dimettere”, afferma Mariastella Gelmini, portavoce di Azione, intervistata dal Messaggero. “Questo singolare aut-aut però è gravissimo. Non si deve accettare una cosa del genere. La politica dovrebbe smetterla di cavalcare le inchieste. Toti in futuro potrebbe essere assolto, ma intanto l’esito delle urne sarà comunque stato stravolto“.

Più attenuata la posizione di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia: “Una norma che consente, solo sulla base di un concetto, il pericolo, intrinsecamente soggettivo, di privare della libertà un individuo non su prove evidenti, prime tra tutte la flagranza di reato, è in chiaro contrasto con i principi della Costituzione. Le esigenze cautelari possono basarsi solo sulla gravità del reato e le sue modalità e sulla evidenza palese delle prove come nel caso della flagranza, appunto. Certo il tentativo o la reiterazione del reato, il tentativo o la fuga, o il tentativo o l’inquinamento delle prove possono avere un valore. Ma l’idea che ci sia un essere umano che debba giudicare cosa sia pericoloso e cosa no e, sulla base di questa valutazione, anticipare la punizione prevista dalla nostra Costituzione solo dopo tre gradi di giudizio, perfino con la privazione della libertà e prima ancora di un processo, è chiaramente una stortura giuridica inaccettabile. La prova che le cose non funzionano, al di là della mala fede spesso politica di alcuni magistrati, sono le decine di migliaia di persone incarcerate e assolte e spesso perfino risarcite. Tutte le modiche fatte finora non hanno cancellato il perno di questo abominio giuridico, il concetto di pericolo. Peraltro con l’attuale sistema persone arrestate in flagranza di reato, spesso anche per gravi reati, vanno in libertà in poco tempo frustrando l’attività della polizia giudiziaria e creando sgomento nell’opinione pubblica. I principi di garantismo e certezza della pena andrebbero difesi sempre però senza lasciare potere discrezionale a nessuno, calpestando la nostra Costituzione”.