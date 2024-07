Dimissioni Toti, Maestripieri (Cisl) e Ronzoni (Uil): “La politica ora si impegni per il lavoro”

Genova. “Apprendiamo la notizia delle dimissioni di Giovanni Toti dalla carica, già sospesa, di presidente della Regione Liguria. Senza entrare nel merito dell’inchiesta giudiziaria in corso, non avendone né titolo né competenza, la Cisl auspica che la Regione possa avere in tempi ragionevoli una guida solida e con la giusta visione di crescita e sviluppo“. Lo dice Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria.

“Ci appelliamo, in questo senso, a tutte le forze politiche affinché si riporti al centro del dibattito pubblico il futuro del territorio. Lavoro, sanità, infrastrutture, benessere delle persone, opportunità di crescita per le nuove generazioni: sono questi i temi che devono animare l’agenda politica ligure in vista del prossimo appuntamento elettorale”, aggiunge Maestripieri.

“Tra non molto tempo verrà data la parola alle cittadine e ai cittadini di questo territorio che hanno bisogno di stabilita politica per poter contare sullo sviluppo sociale ed economico di questa regione – il commento di Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Liguria -. Ci auguriamo per il prossimo futuro maggiore attenzione per i temi del lavoro, della sicurezza e della sanità, senza dimenticare che i progetti sulle infrastrutture e sulla mobilità devono procedere per superare l’isolamento del territorio”.