Dimissioni di Toti, il ministro Nordio: “Sconfitta per la democrazia, eletti hanno diritto e dovere di governare”

Genova. “L’espressione giustizia a orologeria non mi è mai piaciuta e non la condivido. Insisto invece nell’affermare che chi è legittimato da un voto popolare non ha solo il diritto, ma il dovere di restare in carica anche se sottoposto a un’indagine, che come tante altre può pure rivelarsi infondata. In caso contrario, devolveremmo alla magistratura il potere di condizionare la politica, cosa che purtroppo è accaduta con tangentopoli, e anche dopo. Ma questa è una sconfitta della democrazia, fondata sulla separazione dei poteri”.

Con questa parole, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato la scelta della dimissioni da parte di Giovanni Toti, l’oramai ex presidente di Regione Liguria, rispondendo ad una intervista de “Il Messaggero”

Commento che poi viene motivato: “Sono perplesso quando una misura cautelare viene applicata dopo vari anni di indagine e soprattutto quando è “à petits paquets”, cioè con provvedimenti successivi a breve distanza l’uno dall’altro”. E sulla domanda se il ministro avesse intenzione di inviare ispettori presso la procura di Genova, il Guardasigilli ha tagliato corto: “Al momento non c’è nessuna iniziativa in tal senso”.