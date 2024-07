Design sostenibile con legno e materiali bio, l’Unige fondatrice del primo polo dedicato

Genova. È stato costituito il primo New European Bauhaus Pioneer Academy Hub in ambito universitario italiano: Sustainable Design with wood and bio-based materials Hub (Neb Sud Hub), fondato dall’Università di Genova, dall’Università di Firenze e da Art-Er Attrattività Ricerca Territorio.

Il nuovo polo farà parte della rete di Neb Academy nella transizione da un’economia delle costruzioni estrattive, basata su minerali e idrocarburi fossili, a un’economia rigenerativa e a un sistema circolare di riutilizzo dei materiali, in linea con il green deal europeo e la legge europea sul clima.

Il polo è presieduto dall’Università di Genova che dal 2023 ha aderito alla New European Bauhaus Community, rafforzando l’integrazione dei valori di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e bellezza nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ne avevamo parlato qui.

L’Università di Firenze, che ha aderito al Neb dal 2021, si occupa di formazione, consulenza, progettazione e servizi per la promozione di competenze nei settori delle costruzioni, della sostenibilità, dell’inclusione sociale, in linea con i valori Neb, con attenzione alla riduzione degli impatti ambientali e della promozione dell’economia circolare.

Art-Er, partner ufficiale dell’iniziativa New European Bauhaus, promuove la competitività e lo sviluppo del sistema produttivo dell’Emilia-Romagna e delle competenze verso la sostenibilità ambientale. In particolare, nell’ambito del progetto Be-WoodEN, all’interno del quale si colloca la nascita del nuovo Hub, sviluppa azioni per la creazione di filiere innovative basate sul legno locale da gestione forestale sostenibile.

Il nuovo polo Neb Sud Hub nasce come attività preliminare del progetto europeo Life Be-WoodEn ed è specificamente dedicato ad attività legate alla filiera e all’uso del legno e di materiali bio-based nei seguenti ambiti:

Formazione specialistica universitaria, post-universitaria ed extra-universitaria;

Ricerca sui temi della transizione verde, digitale e inclusiva, mettendo in relazione i progetti con le comunità locali e le istituzioni e collegando le azioni locali con la dimensione europea e internazionale;

Comunicazione, divulgazione e networking con altri Neb Academy Pioneer Hubs.

Il Comitato di Coordinamento del polo è composto da quattro membri per ciascun ente.

Per l’Università di Genova:

Giovanna Franco, docente afferente al Dipartimento Architettura e Design, Project Leader del progetto LIFE BE-WoodEN e Presidente:

Fabrizio Benente, Prorettore alla terza missione: divulgazione, public engagement e impatto sociale;

Adriana Del Borghi, Prorettrice alla sostenibilità;

Laura Gaggero, Prorettrice alla ricerca.

Per l’Università di Firenze:

Marco Togni, docente afferente al Dipartimento DAGRI, referente per l’Accordo nel progetto LIFE BE-WoodEN;

Marco Pierini, Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Attività Culturali e Impatto Sociale;

Debora Berti, Prorettrice alla Ricerca;

Leonardo Zaffi, docente afferente al Dipartimento di Architettura (DiDA).

Per ART-ER:

Marco Ottolenghi, Responsabile Unità Ambiente;

Serena Maioli, Responsabile Unità Ecosistemi urbani e innovazione;

Irene Sabbadini, Unità Ambiente;

Paola Valandro, Area Sviluppo Sostenibile e Area Territori, Partecipazione e Attrattività, referente per l’Accordo nel progetto LIFE BE-WoodEN.