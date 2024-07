Deroga regionale per aumentare gli assistiti: a Rapallo chi è senza medico di famiglia può scegliere tra sei nomi

Rapallo. Si è conclusa in queste ore l’attività dell’ambulatorio diurno di assistenza primaria attivato lo scorso giugno, in via temporanea, all’Ospedale N.S. Signora di Montallegro di Rapallo. Lo comunica la stessa Asl 4 in una nota: ‘L’esperienza messa in campo dalla direzione sociosanitaria dell’Asl 4 in collaborazione con i medici di medicina generale e i medici di continuità assistenziale, per far fronte al pensionamento simultaneo di alcuni storici medici base, va in archivio grazie alla deroga concessa il 30 luglio dalla Regione Liguria che consente a otto medici massimalisti di incrementare il proprio massimale da 1500 a 1800 assistiti. Si tratta dei medici Stefano Borzone, Mohamed Aden Cadigia, Paola Calcagno, Angela Diazzi, Nicolangelo Marsicani, Gabriela Ruffini, Andrea Turrin e Riccardo Zerega’.

Dal 1° agosto, perciò, i cittadini che al momento si trovano senza medico possono recarsi negli uffici del distretto sociosanitario 14 Rapallo, presenti nell’Ospedale N.S. di Montallegro (via San Pietro, 8 – email ansanitrap@asl4.liguria.it – 0185/683221), per effettuare la scelta del medico.

Tale scelta sarà valida sei mesi, in attesa dell’inserimento di nuovi medici convenzionati previsto entro l’anno in virtù dei bandi già attivati dall’Azienda sociosanitaria.

“A seguito dell’improvvisa emergenza causata dal pensionamento concomitante di cinque medici di medicina generale si è creato un vuoto improvviso per alcuni cittadini di Rapallo, rimasti senza medico di base. La deroga della Regione Liguria consentirà dal 1° agosto di dare una risposta immediata – dichiara Salvatore Alongi, consigliere incaricato alla Sanità del Comune di Rapallo che ha contribuito al risultato -. Ringrazio gli otto medici massimalisti per il senso civico dimostrato”.

Intanto è in corso di completamento l’istruttoria della Regione Liguria per aumentare ulteriormente il numero di medici massimalisti e raggiungere la capienza complessiva degli assistiti che hanno diritto all’assistenza primaria.