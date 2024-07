Genova. Cinema all’aperto, bistrot, percorso ginnico, campo sportivo, solarium e giochi per bambini: così riapre alla cittadinanza, in chiave rinnovata, la piastra del depuratore di Quinto, a due anni dalla chiusura del bar.

A gestire lo spazio nei giardini Lercaro sarà la Alesbet, la società di Alessandro Giacobbe cui fa capo Circuito Cinema Genova. Giacobbe ha già rilanciato con successo nel 2022 il depuratore di Sturla, applicando lo stesso modello di riqualificazione e rilancio, e per i prossimi nove anni gestirà anche Quinto dopo essersi aggiudicato, nell’estate del 2023, la gara pubblica.

La concessione riguarda il chiosco di circa 54 metri quadrati che funge da bar, magazzino e servizi igienici pubblici per disabili, il dehor di 340 metri quadrati e la restante area di circa 3.475 metri quadrati che resteranno a uso del pubblico. Alesbet, previo pagamento di un canone annuo di locazione, si occuperà integralmente della gestione dopo avere svolto i lavori di riqualificazione e manutenzione dell’area.

Sul grande terrazzo aperto sul golfo di Genova per tutto l’anno sarà attivo il bistrot con colazioni, aperitivi, pizza e pinsa serviti sotto la veranda, cui si aggiunge il noleggio di lettini e ombrelloni per chi vuole prendere il sole. Verso levante è a disposizione un’area dedicata allo sport, con percorso ginnico, attrezzi e campo polivalente (calcio e pallacanestro) con libero accesso. Un altro settore è dedicato ai giochi per i bambini. Verso il mare è stata realizzata una zona polifunzionale che può ospitare il cinema all’aperto, spettacoli, laboratori e musica dal vivo.

I cancelli del rinnovato spazio si aprono ufficialmente lunedì sera con la festa d’inaugurazione, brindisi e dj set. Domenica 7 luglio arriverà la madrina della nuova arena, l’attrice Carla Signoris, protagonista di una serata di festa in cui parlerà della sua carriera e del suo ruolo nel film “Holy Shoes” di Luigi Di Capua, che segna l’inizio della programmazione cinematografica estiva a Quinto.

guarda tutte le foto 11



Cinema all’aperto, bistrot e solarium: ecco il nuovo depuratore di Quinto

Lunedì 8 luglio ci sarà poi uno spettacolo per bambini a cura del Teatro del Piccione, “Il re nudo” da Hans Christian Andersen, di e con Alessandro Lucci e la regia di Danila Barone. Da martedì 9 luglio ogni sera un film diverso da guardare sulle sdraio con il sistema ‘silent cinema’: ognuno avrà un paio di cuffie per immergersi nella storia e annullare i rumori esterni.

“Il cinema parte ufficialmente domenica – spiega Alessandro Giacobbe – gli altri servizi invece sono già attivi. L’area di Quinto è più ampia e ha meno spazio verde rispetto a Sturla, ma ci siamo impegnati per ridare ai cittadini la possibilità di fruire di uno spazio abbandonato nell’ultimo paio d’anni”. I lavori svolti e le dimensioni dell’area consentiranno inoltre di tenere aperta la struttura per tutto l’anno, contrariamente a Sturla, in cui l’apertura è prevista soltanto per la bella stagione.

“Dopo la crisi dovuta al periodo pandemico le sale cinematografiche hanno recuperato il terreno perso – continua Giacobbe – le proiezioni all’aperto consentono di dare continuità durante l’estate, periodo in cui c’è una parte di pubblico che preferisce restare all’aperto. È anche un modo per dare vitalità a questi spazi pubblici. L’esperienza di Sturla è stata molto positiva, abbiamo registrato oltre 10.000 presenze, e questo nonostante i numerosi anni di chiusura. Quella di Quinto è molto conosciuta e frequentata, è rimasta chiusa per meno tempo e contiamo riscuota lo stesso successo”.

“Siamo giunti alla fine di un importantissimo lavoro di riqualificazione in una delle zone più frequentate del levante della nostra città – ha detto l’assessora al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – Con la riapertura dell’area sopra al depuratore di Quinto, infatti, si restituisce alla popolazione una zona interamente rinnovata e che offrirà servizi che renderanno l’estate e le altre stagioni cariche di eventi e appuntamenti, offrendo anche spazi comuni per i giovani e la presenza del bistrot”.

“Siamo molto soddisfatti – aggiunge Federico Bogliolo, presidente del Municipio IX Levante – perché, grazie alla sinergia con il Comune si è riusciti a pubblicare un bando di gara che tenesse conto delle esigenze del quartiere: un’area viva, ben mantenuta, pulita e dedicata a tutti. Un grazie particolare va ad Alesbet, neo-concessionario, che si è adoperato da subito per rendere agibile e fruibile l’area già dall’estate. Grazie infine a tutti i cittadini che ci hanno aiutato segnalando e proponendo idee che poi sono state tradotte nel bando di gara”.