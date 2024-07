Genova. Ricerche in corso in tutta la città per ritrovare Dario Pugliese, 26 anni, uscito dalla casa che condivide con la madre a Quezzi la mattina di mercoledì 24 luglio e da allora scomparso.

Dario ha portato con sé documenti e telefono, che ha però spento poche ore dopo essere uscito. Indossava pantaloni della felpa grigio chiaro, scarpe da ginnastica e una maglietta, e non aveva denaro. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che dovrebbe seguire quotidianamente una terapia farmacologica che non sta però assumendo, perché i farmaci sono rimasti a casa.

“Dario ama molto camminare, trascorreva molto del suo tempo in zona Quezzi e ogni tanto si avventurava anche in centro storico – spiega a Genova24 l’amico Nicholas – Nei giorni scorsi siamo andati proprio in zona Quezzi, spingendoci sino alla Torretta, per cercarlo, ma non ci sono tracce. È una persona un po’ diffidente, per cui il nostro consiglio è quello di non tentare di avvicinarlo se sconosciuti ma di chiamare noi o le forze dell’ordine, il 112, in caso di avvistamento”.

Particolare attenzione è chiesta anche a chi viaggia a bordo dei treni e frequenta le stazioni. Dario, infatti, ha vissuto per un certo periodo di tempo a Torino, dove abita il padre, e non è escluso che possa avere deciso di raggiungere il capoluogo piemontese.

Chiunque lo avvistasse può chiamare il 112, come detto, oppure Nicholas al numero 3498475330.