Dal 1° settembre tre incontri al femminile aspettando il premio Rapallo Bper Banca

Genova. Prende il via dal 1° settembre “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca”, il palinsesto di incontri dedicato al prestigioso riconoscimento conferito alle migliori autrici italiane di libri o saggi in ambito ‘narrativa’ e ‘costume e saggistica’ promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, che quest’anno vedrà protagonisti degli appuntamenti a Villa Porticciolo, a Rapallo, Lella Costa, Serena Sinigaglia, Nadia Terranova, Luciano Violante insieme a Margherita Rubino e Roberta Olcese.

Il programma accompagnerà il pubblico verso la cerimonia finale di sabato 9 novembre 2024 durante la quale saranno proclamate le vincitrici della terza edizione, selezionate dalla giuria fra le numerose candidature arrivate in queste settimane da case editrici di tutta Italia e ancora aperte fino al 10 agosto. La partecipazione è riservata solamente a opere in lingua italiana pubblicate per la prima volta a partire dal 10 settembre 2023.

“Aspettando il Premio Rapallo Bper Banca” prevede tre incontri dal titolo “Tre aspetti del femminile” che toccano tre diverse declinazioni dei ruoli, dell’essere e delle funzioni del femminile. Dall’arte di fare teatro, alla natura salvifica dell’essere madre, alle occasioni artistiche di creazione e ispirazione.

Ad inaugurare il palinsesto, domenica 1° settembre alle ore 21.00, nella splendida Villa Porticciolo a Rapallo, sarà l’incontro “Quando il teatro è donna” che vedrà Lella Costa – attrice, scrittrice e giurata del Premio – dialogare con Serena Sinigaglia, regista e direttrice del Teatro Carcano di Milano. Le due protagoniste esploreranno il ruolo delle donne nel teatro contemporaneo, condividendo con il pubblico le proprie esperienze e riflessioni.

Il programma prosegue domenica 15 settembre alle ore 21.00 con il secondo appuntamento dedicato alla tematica “Madri che salvano. La legge della vita”, a partire da una riflessione sul libro Ma io ti ho sempre salvato (Bollati Boringhieri), alla presenza dell’autore Luciano Violante in dialogo con Margherita Rubino, coordinatrice e giurata del Premio Rapallo BPER Banca. Luciano Violante, magistrato e uomo politico che ha dedicato molti anni al rapporto complesso tra politica, legge e società, nel libro sottolinea come la morte – insieme alla difesa della vita, che ne è una controparte obbligata – sia uno dei principali “atti politici” di cui una democrazia deve occuparsi, garantendo sempre centralità e inviolabilità alla vita individuale.

Protagonista del terzo incontro, giovedì 17 ottobre alle ore 21.00, sarà invece Nadia Terranova, scrittrice e vicepresidente del Premio Rapallo BPER Banca, intervistata dalla giornalista Roberta Olcese. Al centro dell’incontro le tematiche principali che emergono dalle pagine di Caravaggio e la ragazza (Feltrinelli Comics), il romanzo a fumetti illustrato da Lellio Bonaccorso, ambientato nella Messina patriarcale del Seicento in cui l’autrice racconta il legame tra la giovane Isabella e il celebre artista Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, in una storia di emancipazione tutta al femminile.

Il Premio

Il Premio Rapallo BPER Banca, promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca, è dedicato alle migliori autrici italiane di libri o saggi in ambito narrativa’ e ‘costume e saggistica’.

Il Premio rinnova il prestigioso impegno della città di Rapallo teso, da oltre 60 anni, alla valorizzazione dell’attività letteraria, della capacità innovativa e dell’incidenza nella società delle migliori protagoniste della cultura italiana. È possibile candidarsi fino al 10 agosto 2024.

“Rapallo è storicamente città di cultura fin dai primi del ‘900 ed in particolare di cultura al femminile. Il Premio Rapallo BPER Banca si consolida alla sua terza edizione con il nuovo formato che abbiamo voluto e condiviso come importante riferimento nell’ambito dei premi letterari di respiro nazionale. Rinnovo quindi i nostri più vivi sentimenti di gratitudine al Presidente Dott. Fabio Cerchiai che ha consentito il proseguimento di questa importante partnership. Il più vivo ringraziamento va anche al Dott. Marco Pogliani ed al coordinatore del premio Prof.ssa Margherita Rubino per il loro assiduo ed entusiastico impegno”, ha dichiarato Elisabetta Ricci, Sindaco Comune di Rapallo.

Il Premio Rapallo BPER Banca 2024 si compone di due sezioni: ‘Narrativa’, che prevede una prima, seconda e terza classificata, e ‘Costume e Saggistica’, che include la possibilità di premiare libri di indagine giornalistica, sul welfare, di educazione varia.

Presieduta da Eva Cantarella e composta da scrittori, giornalisti e critici che da sempre dedicano ampia parte della loro attività al femminile e ai problemi connessi al genere, la giuria del Premio Rapallo BPER Banca 2024 è formata da: Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Lella Costa, Margherita Rubino (anche coordinatrice), Nadia Terranova (vicepresidente) ed Eva Cantarella (presidente).

Entro il 10 ottobre 2024 la Giuria Tecnica – composta da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella (Presidente), Lella Costa, Margherita Rubino (Coordinatrice), Nadia Terranova (Vicepresidente) – indicherà la terna finalista per ognuna delle sezioni di riferimento e le tre vincitrici per la sezione “narrativa”. Mentre consegnerà alla Giuria Popolare la terna individuata per la sezione “Saggistica e costume”.

Successivamente, in occasione della serata e cerimonia finale di premiazione che si terrà a Rapallo sabato 9 novembre 2024:

per la sezione ‘Costume e Saggistica’ sarà una Giuria Popolare al femminile – composta quest’anno da 30 iscritte ad un Ordine/collegio professionale – a decretare la vincitrice, a partire dalla terna delle finaliste indicata dalla Giuria Tecnica. Ciascun giurato dovrà dare una preferenza per determinare la vincitrice che verrà annunciata durante la serata finale;

per la sezione ‘Narrativa’ sarà invece la Giuria Tecnica a svelare, sempre durante la cerimonia conclusiva, l’ordine di premiazione delle tre autrici finaliste.

Verranno attribuiti i seguenti premi:

– PREMIO RAPALLO BPER Banca 2024 per la sezione Narrativa – I° PREMIO – 5 mila euro

– PREMIO RAPALLO BPER Banca 2024 per la sezione Narrativa – II° PREMIO – 3 mila euro

– PREMIO RAPALLO BPER Banca 2024 per la sezione Narrativa – III° PREMIO – 2 mila euro

– PREMIO RAPALLO BPER Banca 2024 per la sezione Costume e Saggistica – 3 mila euro