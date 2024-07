Parco dell’Antola. Nelle vallate del parco dell’Antola è possibile osservarlo tutto l’anno, soprattutto nelle prime ore del mattino e verso sera, e la primavera e l’estate sono le stagioni in cui si può notare anche i cuccioli: i daini sono una delle “attrazioni naturali” dell’area protetta, e capita che i guardiaparco debbano intervenire per aiutarli in caso di difficoltà.

È quanto è accaduto nei giorni scorsi a un cucciolo, un maschio recuperato sulla SS45 nei pressi di Ponte Trebbia gravemente ferito. L’animale è stato segnalato dai Carabinieri Forestali, e grazie all’intervento tempestivo dei volontari dell’Ambito Territoriale di Caccia 1 è stato messo in sicurezza.

“Il daino, che purtroppo ha perso una zampa, è stato affidato alle cure amorevoli dell’allevatore Franco Saldi a Torriglia – hanno fatto sapere dall’ente Parco dell’Antola – Nutrito con latte di capra, il piccolo daino rimarrà lì per cure e svezzamento ancora per circa un mese”.

A chi ha chiesto per quale motivo l’animale non sia stato affidato a un cras, vista la sua natura di selvatico, l’ente parco ha spiegato che “si era impegnati su più fronti a causa di una serie di incidenti che hanno visto coinvolti animali adulti. Si è così pensato alla miglior soluzione. In questo caso, si è così evitato l’imprinting poiché dato in ‘affidamento’ a una capra cui si è attaccato e che per un mese lo nutrirà. Al Cras cmq gli avrebbero dato il biberon… La persona che lo ospita gratuitamente peraltro, ha altri esemplari che vivono liberi in un suo grande terreno recintato. Tutto questo ha determinato la scelta”.

La stagione estiva è effettivamente quella più difficile per la gestione dei daini, che nel parco dell’Antola sono presenza fissa. È il periodo in cui nascono i piccoli, che nelle prime settimane di vita restano praticamente immobili e sono totalmente indifesi e che vengono allattati dalle madri per circa 8-9 mesi.