Da Roma via libera a 230 milioni per la Liguria, la lista degli interventi in provincia di Genova

Genova. Via libera definitivo da Roma, con il visto anche della Corte dei conti, all’accordo tra Regione Liguria e governo per la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per oltre 230 milioni di euro destinati ad una serie di opere e interventi su tutto il territorio. La delibera di approvazione da parte dei Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) assegna le risorse alla Regione e consente agli uffici di procedere con tutti gli atti propedeutici all’avvio dei lavori.

“Da oggi possiamo procedere in modo spedito verso la realizzazione concreta dei progetti finanziati – dichiara il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – attraverso i soggetti beneficiari. Con il presidente Giovanni Toti, la Liguria è stata la prima Regione a siglare questo tipo di accordo con il Governo, a settembre dell’anno scorso: da allora, abbiamo dovuto attendere che anche le altre Regioni sottoscrivessero le intese e poi la validazione da parte della Corte dei Conti. Il via libera definitivo è quindi un traguardo importantissimo, nella direzione della crescita e dello sviluppo del nostro territorio”.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato positivo, che premia il lavoro svolto da Regione e conferma la nostra elevata capacità di utilizzo dei fondi – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – In questi mesi, dalla firma dell’accordo con il governo ad oggi, abbiamo seguito passo dopo passo tutti i passaggi che hanno portato al via libera definitivo, che significa poter partire con una serie di interventi strategici molto attesi dal territorio. Basti pensare alle risorse per 27 milioni di euro per lo scolmatore del Bisagno: mentre nei giorni scorsi qualcuno dall’opposizione parlava a vanvera, noi lavoravamo in stretto contatto con Roma in vista dell’arrivo di queste risorse. Non solo: le risorse destinate alle infrastrutture, ben 42 milioni di euro, ci consentono di avviare rapidamente decine di interventi sul territorio, da Ponente a Levante, tutti immediatamente cantierabili, con progetti esecutivi già pronti”.

Tra i progetti più significativi a livello regionale, nelle prossime settimane potranno partire i lavori per la messa in sicurezza di una ventina di strade provinciali (21,4 milioni di euro) a cui si aggiungono ulteriori 20,6 milioni per la realizzazione di alcuni tratti di Ciclovia Tirrenica, tra cui oltre 5,8 milioni di euro destinati a ‘interventi di completamento del Lotto prioritario ligure delle Ciclovia Tirrenica’ sia nello spezzino che nell’imperiese, ad integrazione del finanziamento Pnrr.

Gli interventi nella Città metropolitana di Genova

I fondi ammontano a oltre 7 milioni e 355mila euro per interventi sulle strade:

* Circa 450mila euro per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale (via Ex Guidovia) a Ceranesi;

* Circa 300mila euro per il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza di una frana a Lavaggi nel Comune di Moconesi;

* Circa 340mila euro per opere di messa in sicurezza stradale a Isola Soprana di Borgonovo Ligure, nel comune di Mezzanego;

* 1milione e 550mila euro per un intervento di messa in sicurezza e consolidamento di un tratto di strada comunale in via Benedetto Chiappe a Cogorno;

* 375mila euro per il Consolidamento strutturale della carreggiata stradale in via Maggiolo a Cogorno.

* Circa 1,5 milioni di euro per un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e della viabilità verso le frazioni Baestre e Vaccarezza nel comune di Propata;

* Circa 886mila euro per lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo di via Brodolini a Sant’Olcese;

* 1milione e 85mila euro per lavori di regimazione delle acque meteoriche a tutela delle frazioni Tre Pexi e Canciano e relativa viabilità comunale a Sant’Olcese;

* Circa 880mila euro opere di messa in sicurezza e consolidamento statico di strade comunali nel Comune di Avegno.