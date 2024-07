Cus Genova Atletica, bilancio positivo ai campionati italiani assoluti

La Spezia. Bilancio positivo per il CUS Genova Atletica ai Campionati Italiani Assoluti organizzati a La Spezia, presso lo stadio Montagna. Tante le buone prove dei biancorossi, con anche un nuovo brillante record ligure di specialità.

Weekend di altissimo profilo per Riccardo Berrino e Chiara Smeraldo. Due grandi performance per il primo sui 400 hs, giunto al quarto posto ai piedi del podio nella giornata di domenica con un brillante tempo di 51″40, ma capace di riscrivere il record regionale nella giornata di sabato in batteria, facendo registrare un crono di 50″74 e divenendo il primo ligure della storia a scendere sotto i 51″ nella specialità.

Podio sfiorato anche da Chiara Smeraldo, in continua crescita, in una delle due discipline in cui ha gareggiato, ovvero il triplo. Piazzamento prestigioso il suo quarto posto, ottenuto con la misura di 13.01 (+0.8) nella giornata di sabato. Per lei doppio impegno, con uno standard di risultato sempre ottimo: settimo posto domenica nel lungo con la misura di 5.92 (+1.3).

Grande prova anche per Davide Costa, atleta in forza alle Fiamme Azzurre ma cresciuto nel CUS Genova, le cui prestazioni sono ancora in coabitazione tra il Gruppo Sportivo Militare e la Polisportiva Universitaria. Bronzo strappato dall’Azzurro con le unghie e con i denti grazie alla misura di 69.33.

Ottime performance anche per i due capitani delle squadre biancorosse, ovvero Giordano Musso e Ilaria Marasso. Da un lato il primatista ligure nel getto del peso, giunto settimo in gara grazie alla misura di 16.41, con la soddisfazione di competere con Leonardo Fabbri, campione europeo e vincitore a La Spezia. Ottavo posto per Ilaria Marasso nel martello con la misura di 53.70, brillante piazzamento per la campionessa italiana universitaria che suggella così una prima parte di stagione molto positiva.