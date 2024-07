Cristian Mutton è un nuovo attaccante della Lavagnese

Lavagna. La società Lavagnese comunica di aver trovato l’accordo per usufruire delle prestazioni sportive di Cristian Mutton.

Il neo arrivato, nato a Carate Brianza il 6 gennaio 1999, è partito dal settore giovanile del Como per approdare alla Primavera dell’Inter con cui ha vinto campionato e supercoppa, andando, in seguito, alla Primavera del Bologna.

Ha poi calcato i campi della Serie C con Giana Erminio, Pro Sesto e Pontedera collezionando 151 presenze e 13 reti, la passata stagione ha segnato 2 reti in 30 gare tra Livorno e Sangiuliano City, in Serie D.