Cade dalla falesia mentre fa arrampicata: 19enne in ospedale in elicottero

Campomorone. Un ragazzo di 19 anni è stato portato in ospedale con l’elisoccorso dopo essere caduto mentre stava arrampicandosi sulla falesia di Cravasco, sopra Campomorone.

Il giovane stava scalando la parete nella palestra di roccia naturale di Cravasco, molto nota tra i rocciatori, quando ha perso la presa ed è precipitato per diversi metri.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica, che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo riscontrando una seria frattura alla caviglia ma, fortunatamente, nulla di più grave.

Alla luce della distanza dall’ospedale è stato però disposto in via precauzionale il trasporto con l’elicottero dei vigili del fuoco. Il giovane è quindi stato trasferito all’ospedale San Martino in codice giallo. Presenti sul posto anche i carabinieri.