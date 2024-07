L’ex procuratore Francesco Cozzi ai pm: “Gli Spinelli mi offrirono una consulenza da 160mila euro ma rifiutai”

Genova. Aldo Spinelli e il figlio Roberto, quando incontrarono l’ex capo dei pm genovesi Francesco Cozzi, nella primavera del 2022 (lui era andato in pensione dalla magistratura nel luglio dell’anno precedente) gli offrirono una consulenza per due anni da 160mila euro.

Ma Cozzi aveva rifiutato l’offerta, accettandone poco dopo una da 15mila euro per 4 pareri legali verbali. E’ quanto emerge dal verbale del 10 giugno, quando Cozzi è stato sentito come persona informata sui fatti dagli ex colleghi Luca Monteverde e Federico Manotti che coordinano l’inchiesta sulla presunta corruzione.

Questa prima proposta, ha spiegato Cozzi ai pm che indagano “la trovai in conflitto con il mio senso di indipendenza e professionalità. Non volevo essere al servizio di nessuno. Risposi che sarei stato disponibile a dare un parere su un tema specifico”. Cozzi invece che nel frattempo si era iscritto all’albo degli avvocati del foro di Piacenza (“Dove mi reco abitualmente come luogo di soggiorno” ha spiegato nella memoria consegnata ai magistrati), ha poi deciso di accettare un incarico più specifico.

Cozzi ha raccontato che la preoccupazione degli Spinelli era che ci fosse una sorta di “complotto” orchestrato dall’autorità portuale contro la loro azienda per favorire altri operatori portuali. “Ricordo che Aldo aveva un atteggiamento vittimistico, mentre Roberto mi pareva avesse delle rimostranze legittime da fare”.

In particolare era la clausola messa sulla concessione trentennale a preoccuparli e l’idea che potessero revocare la concessione del Rinfuse, potenzialmente per favorire Msc di Gianluigi Aponte, loro socio di minoranza.

Il primo parere era quello di valutare un possibile “esposto” cosa che Cozzi, dopo aver studiato le carte, aveva escluso. Poi gli erano stati chiesti altri tre pareri tutti orali. A maggio 2023 Cozzi aveva presentato fattura: 15mila euro più iva, la prima fattura dell’anno 2023. L’ex capo dei pm ha anche spiegato di aver interrotto completamente i rapporti con gli Spinelli “il 2 agosto 2023” quando è diventato difensore civico della Regione.

Il nome di Cozzi era emerso da un’intercettazione tra Spinelli e Rino Canavese. E’ il 27 ottobre del 2022 e Spinelli parla con Rino Canavese, membro del comitato portuale. ”Rino – dice Spinelli – te lo dico in amicizia. Noi abbiamo preso un consulente adesso, il procuratore capo della Repubblica di Genova (in realtà ex, ndr). Tienitelo per te”. E ancora: “Cozzi ha visto il documento di Rossi (Alberto Rossi, legale di Msc, società che in quel momento è in conflitto con lo stesso Spinelli, ndr) per fare la separazione… e appunto noi l’abbiamo preso come consulente”. E aggiunge, a proposito della lite in corso con Aponte: “Se succede il finimondo io mi paro il c… Qui non succede una bomba, di più, Hiroshima è niente in confronto”.