Di Covid si muore ancora, deceduto un paziente all’ospedale di Lavagna

Lavagna. Di Covid si muore ancora. Un uomo di 84 anni, con altre patologie, è morto oggi, mercoledì 10 luglio, all’ospedale di Lavagna.

A informare i cittadini è la direzione sanitaria dell’Asl 4. “Il paziente è deceduto in OBI presso il DEA di Lavagna per insufficienza respiratoria”.

Si trattava di un paziente “fragile e polipatologico con riscontro di positività SARS-CoV2 e polmonite interstiziale bilaterale”.

Il direttore sanitario dell’Asl 4, Giovanni Battista Andreoli, nell’esprimere vicinanza alla famiglia del paziente, ricorda che il vaccino è raccomandato a fragili e anziani.

“Le segnalazioni pervenute a livello nazionale di una relativa crescita delle infezioni respiratorie – spiega – comprese quelle sostenute da Coronavirus dimostrano da una parte la natura non stagionale della circolazione di numerosi agenti patogeni e dall’altra l’importanza di mantenere adeguato il livello di osservazione sanitaria e l’adozione delle misure preventive capaci di contenere la diffusione di malattie respiratorie contagiose in particolare negli ambienti frequentati da popolazione suscettibile per patologie e fragilità. Giova quindi raccomandare ancora una volta per i pazienti fragili e gli anziani una copertura vaccinale aggiornata”.