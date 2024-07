Covid, in Liguria casi aumentati del 73%: ecco cosa dicono gli esperti del San Martino

Genova. Da 212 a 367 nuovi casi nel giro di una settimana, in termini relativi un aumento del 73%. Anche la Liguria, come dimostrano i dati del bollettino settimanale compilato dal ministero della Salute, è stata investita dalla nuova ondata di Covid che riguarda tutto il mondo e che ha messo in allarme anche l’Oms, con un numero di positivi tra i pazienti con malattie respiratorie quintuplicato nell’arco di due mesi in Europa e Asia centrale. Ma c’è davvero da preoccuparsi? La risposta è no, secondo i maggiori esperti genovesi in forza all’ospedale policlinico San Martino.

“I numeri assoluti sono in crescita come in tutta Italia, però non hanno un grosso impatto dal punto di vista clinico – spiega Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di Igiene -. La Liguria viaggia sui 2mila tamponi a settimana, che rappresentano certamente la punta dell’iceberg, visto che da tempo i test vengono fatti in autoanalisi e i positivi reali sono certamente di più”. Per questo motivo oggi il tasso di positività è altissimo rispetto ai tempi più duri dell’emergenza, attestandosi nell’ultima settimana 15,9% nella nostra regione.

In Italia nel periodo 11-17 luglio sono stati rilevati quasi 9mila casi (erano 5.503 nella settimana precedente) con 40 decessi. “Ma questo rientra nella logica dell’evoluzione del virus – tranquillizza Icardi -. Da quando le subvarianti Omicron hanno preso il sopravvento, il virus è più trasmissibile e meno cattivo, quindi ci possiamo aspettare che possa aumentare il numero dei casi. Il Sars-Cov 2 non ha ancora acquisito una stagionalità definita e l’estate non è mai stata del tutto esente da patologie respiratorie acute, pur con nette diminuzioni. Virus e batteri vanno sì in vacanza, ma c’è sempre qualcuno che fa il turno. Però non destano preoccupazione“.

“Credo che continuare a parlare di Covid facendolo diventare, ogni volta che c’è un incremento del numero di casi, argomento da prima pagina dei giornali, mentre invece le migliaia di persone che muoiono ogni giorno in Italia di infezioni da batteri resistenti non hanno mai nessuna ribalta, sia un errore clamoroso di comunicazione, che continua ad alimentare il complottismo e il mondo no-vax – è la tesi dell’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive, intervistato da Adnkronos Salute -. In Italia non riusciamo a voltare pagina purtroppo”. Grazie a vaccini e immunità da infezione, spiega il medico genovese, “il virus per la popolazione generale non è più un problema: oggi assomiglia di più a un virus del raffreddore che non al virus della polmonite del 2020″.

Al di là delle considerazioni epidemiologiche, il dato più rassicurante è appunto quello clinico. Oggi, nonostante l’aumento dei casi, l’impatto del Covid sugli ospedali è ancora prossimo allo zero. “Tanti casi di raffreddore o forme lievi di Covid, quasi tutti a casa loro. In ospedale quasi nessuno grave e nessuno in terapia intensiva“, riferisce Bassetti. “In laboratorio riceviamo dai colleghi dei reparti qualche tampone positivo, si tratta di soggetti ricoverati in patologia respiratoria oppure ricoverati per altri motivi che fanno il test perché hanno un po’ di mal di gola”, conferma Icardi. E comunque in Liguria non si segnalano decessi legati al Covid da due settimane.

Insomma, per ora nessun allarme. E nessuna corsa al vaccino. “È difficile dire se oggi le coperture siano efficaci – riflette l’epidemiologo – ma abbiamo tantissime persone che hanno sviluppato un’immunità ibrida. La campagna di vaccinazione ci sarà, ma nel momento in cui sarà necessario, cioè ai primi di ottobre insieme all’antinfluenzale, e sarà molto mirata. Laddove abbiamo pazienti estremamente vulnerabili, qualche dose la facciamo anche oggi con le formulazioni attuali perché sappiamo che hanno una capacità neutralizzante del 65-70% per la variante Kp3, abbastanza per limitare i danni”.

Resta valida una raccomandazione di buonsenso: “Chi ha una sintomatologia respiratoria acuta per quanto possibile se ne stia a casa ed eviti di andare in giro a spargere il virus – prosegue Icardi -. Chi ha una particolare fragilità, come una patologia di base cronica respiratoria o circolatoria, nel momento in cui venisse a conoscenza di essere positivo è meglio che contatti il medico di fiducia”.

Ma il sistema sanitario sarebbe pronto a far fronte a un’eventuale nuova fase di emergenza? “Sì – risponde Icardi -. È vero che sono stati dismessi i reparti dedicati perché sarebbe stato uno spreco, d’altra parte il sistema ha imparato a rispondere in modo tempestivo. Ricordiamo che la sorveglianza va avanti per tutto l’anno, quindi siamo in grado di capire in tempo se questa situazione dovesse evolvere e impattare sulla sanità”.