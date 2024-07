Costa Crociere, ritorno in Asia dopo il Covid: nuovi viaggi in Giappone e Sud-est asiatico

Liguria. Costa Crociere presenta una grande novità per l’inverno 2025/26, con due nuovi itinerari interamente dedicati all’Asia.

Oltre a Mediterraneo, isole Canarie, Caraibi, Emirati Arabi, Sud America e Giro del Mondo, da novembre 2025 a gennaio 2026 la compagnia italiana offrirà la possibilità di visitare alcune delle più belle destinazioni asiatiche dalla prospettiva unica del mare, a bordo di Costa Serena, con il massimo della comodità, grazie alla formula “fy&cruise”, che permetterà di volare per imbarcarsi sulla nave partendo direttamente da Milano e Roma.

Il primo itinerario di Costa Serena ha come grande protagonista il Giappone. Un viaggio di 15 giorni attraverso l’Oriente, fino all’Impero del Sol Levante, alla scoperta di tradizioni cerimoniali, templi dorati e rigogliosi giardini zen, con un assaggio di storia moderna nelle grandi città. L’itinerario completo comprende Hong Kong, Keelung (Taiwan), Naha (Giappone), Kagoshima (Giappone), Tokyo (Giappone), Kobe (Giappone), Nagasaki (Giappone), Busan (Corea del Sud), Hong Kong.

Il secondo itinerario, sempre di 15 giorni, è invece un’immersione nel Sud-est asiatico. Dalle sconfinate campagne del Vietnam, ai templi e le spiagge dorate della Thailandia, gli skyline ultramoderni di Singapore, tutto il verde della natura delle Filippine e il Brunei, alla scoperta di moschee e artigianato locale. Le destinazioni comprese in questo itinerario sono Hong Kong, Nha Trang (Vietnam), Phu My (Vietnam), Koh Samui (Thailandia), Singapore, Bandar Seri Begawan (Brunei), con una sosta lunga di 12 ore, Puerto Princesa, Palawan (Filippine), Hong Kong.

Le crociere in Giappone saranno disponibili dal 21 novembre 2025 al 30 gennaio 2026, con imbarchi da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-est asiatico, che invece offrono la possibilità di imbarco da Hong Kong e Singapore.

I due itinerari potranno essere combinati tra loro in un’unica vacanza di 28 notti, che visiterà tutte e 14 le destinazioni dei due itinerari. La soluzione ideale, ad esempio, per chiudere in bellezza il 2025 e iniziare alla grande il 2026. Inoltre, ci sarà la possibilità di estendere il proprio soggiorno nelle destinazioni scegliendo le date dei voli a propria preferenza, indipendentemente da quelle stabilite per la crociera.

In alternativa, per chi ha meno tempo a disposizione, è possibile acquistare anche una sola settimana di uno dei due itinerari.

Prima di partire per queste nuove crociere in Asia, Costa Serena sarà sottoposta importanti lavori di rinnovamento, che “renderanno ancora più speciale l’esperienza a bordo”.

Le crociere in Asia di Costa sono già disponibili per la prenotazione in agenzia di viaggio o direttamente sul sito www.costacrociere.it.