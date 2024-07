Corso Italia, tassista preso a schiaffi da un ragazzo ubriaco: “Devi riportarmi a casa”

Genova. Pretendeva di essere accompagnato a casa in taxi, anche se in macchina erano appena saliti tre giovani con un’altra destinazione. Per questo un ragazzo, chiaramente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, si è arrabbiato e ha dato uno schiaffo al tassista prima di andarsene.

È successo in corso Italia intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, ma l’uomo ha rifiutato di sottoporsi a cure mediche e alla fine non ha sporto denuncia.

Un altro episodio collegato alla movida è avvenuto intorno alle 4 in corso Marconi. Un autista Amt in servizio sulla linea 607 ha fermato il bus perché a bordo era scoppiata una lite e ha chiamato la polizia.

Nel frattempo i protagonisti sono scesi dal mezzo e si sono dileguati, ma la vettura era rimasta insudiciata dagli alcolici che i giovani avevano portato a bordo. Visto che il conducente non ha potuto continuare la corsa in quelle condizioni, gli agenti delle volanti hanno ipotizzato l’interruzione di pubblico servizio, ma i responsabili non sono stati rintracciati.